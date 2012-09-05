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Страховые автоюристы
31 Декабря 2016
Теги: авто

Если страховая компания не хочет вам платить полагающуюся сумму и вы желаете получить требуемую компенсацию, как это прописано в соответствующей документации, то без помощи автоюристов не обойтись. На основании доверенности, которую вы оформите с нашей компанией, страховые автоюристы защитят ваши интересы в судебных органах. При этом мы проводим независимую экспертизу совершенно безвозмездно. Также мы оформим нужную документацию и предоставим услуги юридического характера за счет компании. Так что, вам не придется переплачивать за услуги по выплате страховых сумм. 

Антистрах предлагает желающим помощь по вопросам выплат ОСАГО или же КАСКО. Какое бы решение не вынес судебный орган, вам не придется нам платить. Наша команда профессиональных автоюристов работает поэтапно. Они соберут пакет документации, который необходим при представлении интересов заявителя в судебном органе. Дело мы начинаем с проведения независимой экспертизы, на основании которой формируется досудебная претензия. Подготавливается соответствующий иск, а также выписки р/с. Также необходимо составить заявление и подать его в конкретный судебный орган. 

На следующем этапе составляется ходатайство. В суд подаются все необходимые жалобы и заявления. Если решение судебного органа будет положительным, наш заказчик получает честную компенсацию от страховой. Кроме этого, она должна оплатить судебные издержки, которые были оплачены за вас нашей компанией. Благодаря компетентности и высокому профессионализму наших автоюристов, вы легко сможете добиться с нашей помощью полной компенсации, которую заберете себе, а мы получим свою сумму. Несмотря на риски понесенных нами издержек, мы полностью уверены в успешном завершении ваших дел. 

Следует отметить, что даже при неблагоприятном для вас судебном решении, вы не будете должны нам ничего. С нашей помощью вы сможете избежать неправильных действий при возникновении непредусмотренных ситуаций. Для этого следует посетить соответствующий раздел нашего официального портала и внимательно прочесть здесь правила оформления или же подачи документации при ДТП. Также вы сможете воспользоваться консультациями наших высококвалифицированных специалистов, которые доступны прямо онлайн. Нашим автоюристам удалось выиграть в суде сотни дел, связанных со страховыми выплатами и добиться желаемых для заказчиков результатов. Поэтому, не стоит уступать страховым компаниям и добиваться своего в любой ситуации.

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