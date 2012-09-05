Полис ОСАГО представляет собой документ страхования гражданской ответственности владельца авто на случаи, когда во время управления автотранспортным средствам он нанес ущерб владельцам других машин, создал опасность здоровью или же жизни людей, повредил их имущество. За компенсацию убытков и лечение отвечает страховая компания. Отсутствие полиса грозит водителям штрафом в районе 500-800 руб. Проверяют наличие или же отсутствие документа сотрудники ГИБДД. В случае, если вы забудете полис дома или автотранспортом управляет водитель, которого нет в полисе или же документ просрочен, вам грозит 500-рублевый штраф. Если вы не получали ОСАГО и управляете транспортным средством без него, тогда штраф составит 800 рублей.



Полис ОСАГО необходимо приобретать ежегодно. Многие автовладельцы забывают об этом правиле и часто становятся жертвами штрафных санкций со стороны представителей ГИБДД. Без такого полиса эксплуатация автотранспортных средств строго запрещена. Кроме этого страховка является настоящим спасением, если вы попадаете в ДТП. В случае нанесения вреда вашему имуществу или же здоровью, полное возмещение ущерба обязанность страховой компании. Она должна выделить средства на полное восстановление авто после аварии. Поэтому оформление страховочного полиса является обязательным условием для вождения транспортных средств.



ОСАГО в Калининградской области можно получить в разных страховых компаниях. В регионе таких компаний много. Однако пандемия, не сдающая свои позиции и не отступающая, вынудила множество страховых агентств закрыть свои офисы. Некоторые из них перешли в дистанционный режим работы. Однако отчаиваться не стоит. Инзуро предоставляет свои услуги круглосуточно, без всяких задержек. Кроме офисов компаний, агентство предлагает выдачу страхового полиса ОСАГО в онлайн-режиме. Дополнительные затраты от автовладельцев на такую услугу не требуются. Полученный подобным образом документ имеет полную юридическую силу. Электронный полис является абсолютным аналогом печатного варианта.



Приобретающие через портал Инзуро ОСАГО, получают множество преимуществ. Только здесь можно выбрать подходящую страховую компанию, предварительно ознакомившись с условиями каждой из них. Найти страховщиков вы сможете прямо на веб-сайте агентства. Покупателям полиса не требуются услуги менеджера, отнимающие много времени. Сервис работает круглосуточно, постоянно, без перерывов, выходных или же праздников. С грамотным профессионалом сервиса любой пользователь сможет пообщаться через онлайн-чат на портале компании. Он предоставит любую необходимую для вас информацию. Для оплаты сервис принимает банковские карточки. После оплаты электронный полис поступает на почту заказчика в рекордно короткие сроки.

