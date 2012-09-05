При составлении калькуляции виновник ДТП отказался ее подписывать, и документ завизировал вызванный по телефону представитель компании, в которой застрахована автогражданская ответственность. Примет ли суд такую калькуляцию?

Юрий Геннадьев, Львов

Непонятно, зачем вам суд, если гражданская ответственность виновного застрахована. Максимально страховая компания должна выплатить вам 24 990 грн. Если ущерб, причиненный вам, укладывается в рамки этой суммы, и страховая компания готова его выплатить, то считайте, что судьба к вам благосклонна, коль избавила от малоприятной судебной перспективы. Учтите, что 510 грн. франшизы всегда, при любой сумме возмещения должен выплачивать сам автовладелец.

Если для вас принципиально возмещение этой суммы или виновный не платит сумму, превышающую 24 990 грн., вам. действительно придется обращаться в суд. В таком случае ваш вопрос действительно имеет смысл. Суд примет любые документы, если они связаны с иском и оформлены надлежащим образом. Но это не значит, что калькуляция, представленная вами в суд, даже если бы ней и была подпись водителя, не пошатнется под давлением обоснованных возражений ответчика. В этом случае суд может назначить автотовароведческую экспертизу и придется пройти все с самого начала.