Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Страхование ГО избавит от суда




Страхование ГО избавит от суда
7 Августа 2020
Теги: авто

При составлении калькуляции виновник ДТП отказался ее подписывать, и документ завизировал вызванный по телефону представитель компании, в которой застрахована автогражданская ответственность. Примет ли суд такую калькуляцию?

Юрий Геннадьев, Львов

Непонятно, зачем вам суд, если гражданская ответственность виновного застрахована. Максимально страховая компания должна выплатить вам 24 990 грн. Если ущерб, причиненный вам, укладывается в рамки этой суммы, и страховая компания готова его выплатить, то считайте, что судьба к вам благосклонна, коль избавила от малоприятной судебной перспективы. Учтите, что 510 грн. франшизы всегда, при любой сумме возмещения должен выплачивать сам автовладелец.

Если для вас принципиально возмещение этой суммы или виновный не платит сумму, превышающую 24 990 грн., вам. действительно придется обращаться в суд. В таком случае ваш вопрос действительно имеет смысл. Суд примет любые документы, если они связаны с иском и оформлены надлежащим образом. Но это не значит, что калькуляция, представленная вами в суд, даже если бы ней и была подпись водителя, не пошатнется под давлением обоснованных возражений ответчика. В этом случае суд может назначить автотовароведческую экспертизу и придется пройти все с самого начала.


.

Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Здоровый образ жизни... - . (+39)
Водитель и его возраст... - . (+84)
Peugeot Partner - . (+98)
Побочные эффекты... - . (+90)
Экономичность присадок... - . (+105)
Очиститель - . (+73)
Шикарный автомобиль Skoda Fabi... - . (+75)
Hyundai: профилактика полнопри... - . (+128)
Испытания присадок... - . (+88)
Green Travel: автострахование... - . (+99)
Присадки в реальных условиях... - . (+79)
Государственная проблема... - . (+88)
Герой со знакомым лицом... - . (+102)
Компания ТракЕвроОйл... - . (+115)
Ги Фрекелен уходит... - . (+108)
Популярное на форуме
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 21:39, 5 Февраля 2020
Спроси большого начальника ГАИ... - 21:36, 5 Февраля 2020
Иркутск (путеводитель)... - 20:39, 5 Февраля 2020
Автошоу в Киеве 2012... - 15:20, 1 Февраля 2020
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 23:45, 8 Января 2020
Самуи (Путеводитель)... - 01:35, 20 Декабря 2019
Порт Байкал (путеводитель)... - 16:14, 3 Декабря 2019
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 17:06, 27 Января 2019
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 21:14, 27 Апреля 2017
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 09:30, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке