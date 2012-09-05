Своего рода «Сатаго для бедных», — двухдверное спортивное купе, аналог японской машины Isuzu Impulse с 4-цилиндровым 1,6-литровым двигателем и приводом только на передние колеса (у «японца» есть и полноприводный вариант). Версия с кузовом хэтчбек, т. е. с «третьей» дперыо, в 1993 году больше не предлагается. Помимо «базовой» модификации, рассчитанной на молодых и холостых, имеется еще «скоростная» — GSi с улучшенными динамическими характеристиками и соответственно более экспрессивным дизайном.

Рядный мотор в исходном варианте развивает 95 л. с.; для исполнения GSi его комплектуют головкой с четырьмя клапанами на цилиндр вместо трех и с двумя распределительными валами вместо одного. За счет улучшенного таким образом газообмена отдача возрастает до 140 л. с.; правда, возрастает и потребление топлива. Кстати, рекомендуемое октановое число бензина для обеих моделей — не меньше 87. Стандартная трансмиссия — 5-скоростная механическая; желающие могут за особую плату иметь трехскоростной «автомат», а на модели GSi — 4-диапазонную трансмиссию с электронным селектором. Рулевой механизм здесь также реечного типа, но с сервоусилителем на обеих моделях; тормоза также дисковые спереди и барабанные сзади, опять-таки снабженные сервоусилителем. В салоне обращают на себя внимание обивка сидений из материала Scotchgard, который очень трудно загрязнить и очень легко отчистить, — этот материал широко применяется на американских моделях Chevrolet, — а также новая стереосистема Delco с проигрывателем компакт-дисков; она считается дополнительным оборудованием и на обеих моделях оплачивается отдельно. В исполнении GSi машина может иметь литые легкосплавные колеса, что необходимо оговорить при заказе.