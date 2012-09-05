Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События STORM




STORM
25 Января 2017
Теги: авто

Своего рода «Сатаго для бедных», — двухдверное спортивное купе, аналог японской машины Isuzu Impulse с 4-цилиндровым 1,6-литровым двигателем и приводом только на передние колеса (у «японца» есть и полноприводный вариант). Версия с кузовом хэтчбек, т. е. с «третьей» дперыо, в 1993 году больше не предлагается. Помимо «базовой» модификации, рассчитанной на молодых и холостых, имеется еще «скоростная» — GSi с улучшенными динамическими характеристиками и соответственно более экспрессивным дизайном.

Рядный мотор в исходном варианте развивает 95 л. с.; для исполнения GSi его комплектуют головкой с четырьмя клапанами на цилиндр вместо трех и с двумя распределительными валами вместо одного. За счет улучшенного таким образом газообмена отдача возрастает до 140 л. с.; правда, возрастает и потребление топлива. Кстати, рекомендуемое октановое число бензина для обеих моделей — не меньше 87. Стандартная трансмиссия — 5-скоростная механическая; желающие могут за особую плату иметь трехскоростной «автомат», а на модели GSi — 4-диапазонную трансмиссию с электронным селектором. Рулевой механизм здесь также реечного типа, но с сервоусилителем на обеих моделях; тормоза также дисковые спереди и барабанные сзади, опять-таки снабженные сервоусилителем. В салоне обращают на себя внимание обивка сидений из материала Scotchgard, который очень трудно загрязнить и очень легко отчистить, — этот материал широко применяется на американских моделях Chevrolet, — а также новая стереосистема Delco с проигрывателем компакт-дисков; она считается дополнительным оборудованием и на обеих моделях оплачивается отдельно. В исполнении GSi машина может иметь литые легкосплавные колеса, что необходимо оговорить при заказе.


.

Комментарии

Оставить свой комментарий
Обновить изображение
Внимание! Грубые и нецензурные комментарии будут удалены.
Обсудить на форуме
Поделиться ссылкой
Другие материалы на эту тему
Антигравийные пленки... - . (+36)
Geo Prism - . (+36)
Замена пикапу - . (+29)
Chevrolet. Пикап на завтра... - . (+33)
Geo - . (+31)
Mitsubishi Pajero - . (+76)
Замена резины - . (+64)
BMW 850 CSi — их ответ Штуттга... - . (+68)
Сигма Моторс - . (+79)
Плавность хода автомобиля... - . (+64)
Шестицилиндровый Volvo... - . (+42)
Комфорт в салоне - . (+64)
Автозапчасти Чери... - . (+98)
Чувствуется комфорт... - . (+63)
Черри Тигго FL - . (+134)
Популярное на форуме
Порт Байкал (путеводитель)... - 00:21, 13 Августа 2016
Самуи (Путеводитель)... - 01:57, 23 Октября 2015
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 17:58, 8 Июля 2013
Спроси большого начальника ГАИ... - 00:03, 13 Апреля 2013
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
Автошоу в Киеве 2012... - 10:27, 17 Сентября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке