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Storm с непосредственным впрыском
21 Сентября 2018
Теги: авто

Новые двигатели (1998-1999)

Также в ноябре этого года ожидается появление на «Дефендерах» модифицированного бензинового двигателя 2,8 i V6 BMW с увеличенным на «низах» моментом. «Фриландер» в следующем году получит бензиновый двигатель V6.

«Дефендеры» из ЮАР (1999???)

Солихалл планирует перевести производство модели Ленд-Ровер «Дефендер» в ЮАР. Правда, случится это не раньше того, как в ноябре нынешнего года «Дефендеры» получат дизельный двигатель Storm.

Что дальше? (2001)

Глава Rover Group доктор Вальтер Хасселькус (Walter Hasselkus) недавно объявил о том, что в течение следующих пяти лет модельная гамма Ленд-Ровера полностью обновится. Уже сейчас в рамках проекта Tempest идет полным ходом работа над новым «Дискавери» с несущим кузовом, который появится в 2001 году. Кроме того, Rover работает над созданием унифицированной с BMW гаммы двигателей, которые будет изготовлять завод в городе Hams Hill, графство Западный Мидленд. Из бензиновых это новые четырехцилиндровые моторы объемом от 1,6 до 2,0 литров, BMW V8 и Rover KV6, а также дизельный «Шторм». «Дефендер» (2003)

В этом году ожидается новый «Дефендер», обозначенный пока как проект L20. Уже известно, что он получит несущий кузов и полностью независимую подвеску. Правда, насчет материала для кузовных панелей ясности пока нет: им может остаться алюминий, а могут стать и новейшие композиты для снижения массы и повышения практичности «проходимца». Заключительного решения еще не принято, однако есть мнение, что скорее всего новый «Дефендер» унаследует передок «Дискааери» 2001 года.

Обратите внимание: конструкция показанного на дизайнерском наброске нового «Дефендера» модульная, таким образом его кузов может легко, подобно конструктору «Лего», превращаться в любой из традиционных вариантов: ожидаются два варианта Station Wagon, четырехместный Soft Top и утилитарный Pick Up. Предполагается, что цена нового «Дефендера» будет от 18 000 до 23 000 фунтов стерлингов. Однако, споры по поводу будущего дизайна «Дефендера» только разгораются, и Главный конструктор Ник Стефенсон (Nick Stephenson) считает, что они принесут его команде больше головной боли, чем весь процесс конструирования: «Ведь это в своем роде «икона» Ленд-Ровера и в нашем модельном ряду самая важная машина. Поэтому наша задача - сделать абсолютно новую модель и не нарушить традиций».

За помощь в подготовке материала ция благодарит: Анатолия Днепрова, Владислава Зубкова, «Ленд-Ровер Клуб», механиков «Клуба », представительство концерна BMW в Москве, завод в Солихалле и английский  Land Rover World.

 

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тут были комменты. RIP!






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