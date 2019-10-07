В некоторых европейских странах действует негласное правило: вместе с началом экстренного торможения водитель включает аварийную сигнализацию. Неплохо бы и на Украине взять на вооружение такой прием.

Другое эффективное средство повысить информативность замедляющегося автомобиля — это установка дополнительного стоп-сигнала. Находясь выше основных сигналов торможения, он меньше забрызгивается грязью и хорошо виден водителям грузовиков и автобусов, которые с высоты кабины могут не заметить основных сигналов. Поэтому в США, а также почти во всех автомобильных державах третий сигнал торможения — обязательный элемент конструкции, закрепленный национальным стандартом. Убедиться в этом нетрудно, обратив внимание, что все более-менее «свежие» иномарки этим устройством снабжены.

Нс отстает и отечественная промышленность. Согласно ГОСТу дополнительный сигнал торможения не является обязательным элементом конструкции, однако автозаводы почуяли конъюнктуру, и вместо самопальных «стопарей» появились симпатичные сигналы торможения, расположенные за задним стеклом и на спойлерах новехоньких «Славут». Если этого нс сделал завод, магазины автозапчастей готовы предложить огромный ассортимент подобной продукции на любые вкусы и толщину кошелька.