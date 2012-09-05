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Столото
18 Декабря 2016
Теги: лотерея

Лотерея в нашей стране всегда считалась особо востребованным видом досуга, в которой принимали участие даже пожилые люди. Ведь счастливый билет мог получить любой из участников. Однако с развалом Союза в данном сегменте рынка появились недобросовестные компании, которые практиковали разные мошеннические схемы и обманывали участников. Столото поставило перед собой задачу возрождения цивилизованных лотерейных розыгрышей в стране и развития культуры. Нам удалось сформировать отношение людей к лотерейным розыгрышам, как к приятному досугу. 

Каждый участник наших розыгрышей получает возможность реализации своих потребностей, получить материальное вознаграждение, а также яркие эмоции. Благодаря нашим усилиям удается поддерживать российский спорт. Именно поэтому наша компания пользуется прекрасной репутацией не только в стране, но и заграницей. Сегодня мы являемся крупнейшим распространителем гос. лотерей. Нам удалось сформировать собственную торговую сеть, в которую объединено больше 50 тыс. точек. Так что достать наши лотерейные билеты желающие смогут практически в каждом регионе страны. 

Столото использует инновационные подходы к лотерейным розыгрышам. Именно это помогло нам в деле создания онлайн-супермаркета лотерейных билетов. С использованием нашего портала любой пользователь сможет приобрести билет прямо онлайн. Архив тиражей «Золотая подкова» также доступен каждому посетителю нашего веб-ресурса. С использованием передовых технологий, вы сможете самостоятельно подобрать наиболее подходящие для вас способы участия в лотерейных розыгрыша. С нашей помощью желающие смогут принять участие в любой лотерее страны, которые организованы разными министерствами или же компаниями. 

Показатели выигрышей, разыгрываемых нами лотерейных тиражей можно назвать грандиозными. Если вам повезет в одной из них, вы превратитесь в настоящего миллионера. Достаточно назвать такие крупнейшие розыгрыши, как Прикуп, Золотая подкова или же Дуэль, чтобы убедиться в исключительности нашей компании. Победителями наших тиражей стали более полутора тысячи человек. Только в прошедшем году в наши лотереи выиграло свыше 360 участников. Поэтому, если вы желаете попасть в число счастливчиков, внимательно следите за нашими розыгрышами и не упускайте шанса стать обладателем счастливого билета. Такой билет вы сможете приобрести прямо с нашего официального портала.

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