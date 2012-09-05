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Стойки ресепшн
23 Апреля 2018
Теги: ПДД

Лицом любого офисного помещения и компании являются так называемые стойки ресепшен, которые устанавливаются в холлах или же приемных. Приходя в офис клиент в первую очередь видит стойку администратора. Поэтому от стиля и качества подобных интерьерных изделий зависит впечатление, которое складывается у посетителя компании. Приобретая офисные стойки ресепшн у нас, вы получаете уникальные мебельные изделия, выполненные с использованием высококачественных материалов и оригинальных дизайнерских решений. 

Ни одна серьезная организация не может обойтись без приветствующего персонала, стоящего на входе. Подобную функцию могут выполнять секретари, администраторы или же любые иные сотрудники. Однако человеческое присутствие на входе - недостаточная мера для создания первого впечатления. Необходима специальная стойка, выполняющая одновременно роль рабочего места и презентующего вашу компанию. 

Такие стойки устанавливаются в приемных офисных помещений, холлах отелей, в салонах красоты, фитнес-центрах, клиниках, на презентациях или же выставках. Найти изготовление стоек ресепшн вы всегда сможете тут по приемлемым ценам! В Офисе-812 желающие могут получить как готовые стойки, также и модели по индивидуальному заказу.

Константин

тут были комменты. RIP!






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