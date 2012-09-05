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Стоит ли студенту идти учиться на права или нет
21 Мая 2021
Теги: авто

Многие студенты думают о том, как получить водительские права. Для этого они готовы потратить большую сумму денег и достаточно много времени, не зная точно, будут они водить или нет.

В этой статье мы хотим разобраться, стоит ли студенту учиться на права или нет.

Начнем с того, что нужно подумать о том, на чем вы будете ездить, если получите права. Если у вас есть семейный автомобиль, которым владеют ваши родители, то поговорите сначала с ними. Далеко не каждый родитель добровольно отдаст свою «ласточку» начинающему водителю. Особенно если она новая. Мы рекомендуем взять у них письменную договоренность и обещание, что они будут давать вам машину.

Затем подумайте, где вы будете ездить и для чего вообще вам нужна машина. Если вы хотите добираться на машине до университета, чтобы не ходить пешком или не ездить на автобусе, посчитайте убытки. Бензин, масло, мойка машины, возможная авария и ремонт за свои деньги… Все это будет на вашей ответственности, ведь вы станете полноправным водителем. Также не забывайте, что с утра поток машин замедляется и образуются пробки, из-за которых можно опоздать на учебу. К тому же посмотрите на парковку в вашем вузе, на сколько мест она рассчитана и как стоят машины студентов в час пик.

Если ваши родители ставят вам условие сдать сессию без долгов, то рекомендуем использовать сервис Antiplagiat-killer.kz. Так вы сможете повысить уникальность курсовой работы, чтобы быстрее сделать ее и сдать с первого раза.

Не забывайте, что правила дорожного движения для водителей обновляются каждый год. Также вносятся изменения в процесс обучения на водительские права. Поэтому мы рекомендуем вам посмотреть новые правила обучения, посмотреть расценки автошкол рядом с вами и подумать, действительно ли вам нужны права прямо сейчас.

Помните, что помимо обучения, которое в среднем стоит 30 тысяч рублей, вам нужно будет около 10 тыс. потратить на прохождение медосмотра, проверки у нарколога и психиатра, а также заплатить госпошлину. Поэтому взвесьте все за и против.

Если же вы все равно решили получить права, то обязательно на зубок выучите все правила. Штрафы за нарушения правил с каждым годом становится все больше, как и камер ГИБДД.

Если у вас есть мечта получить водительские права и начать водить - идите за ней несмотря ни на что. Вы сможете добиться желаемого, если будете стараться и учиться честно. Желаем вам успехов в новом начинании.


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