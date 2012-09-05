Сегодня практически у каждого второго гражданина имеется собственный автомобиль. После покупки нового или старого авто рано или поздно встает вопрос о том: как продать подержанный автомобиль? Существует несколько вариантов реализации старого авто. Например, вы можете разместить объявление в Интернете, выставить свою машину на авторынке или воспользоваться услугой скупки авто. Последний вариант будет более выгодным. Ведь он позволит вам сохранить свои временные ресурсы и силы.

Компания "Куплю авто" предлагает выкуп авто СПб. Данная услуга является очень выгодной, ведь продажа авто в данном случае осуществлятеся очень быстро. Покупателю предлагается бесплатная оценка автомобиля. Итоговая сумма формируется на основе характеристик и состояния автомобиля. Она почти никогда не бывает занижена. Автовладельцу не придется отвечать на множество вопросов, волноваться, выкручиваться, если у авто имеются неисправности. Достаточно будет просто доставить автомобиль в компанию для осмотра и получить деньги.

Всю работу по оформлению авто скупщик возьмет на себя. Т.е. в данном случае продавец будет лишен практически всех хлопот. Именно поэтому скупка авто является столь популярной.

Выбирать компанию, занимающуюся скупкой, стоит внимательно. Некоторые фирмы указывают при оценке стоимость, которая оказывается выше окончательной. Это касается тех фирм, которые работают на рынке не долго и стараются извлечь с клиентов максимальную краткосрочную прибыль. Часто они предлагают очень высокий процент (до 95%), что должно насторожить.

Если вы собрались в скором времени приобрести себе новый автомобиль, но у вас не хватает финансовых средств, выкуп авто станет для вас отличным выходом. Вы сэкономите силы, время, финансовые ресурсы. Ведь вам не придется восстанавливать свое авто, искать клиентов. Зачастую стоимость, по которой скупаются автомобили, оказывается даже выше той стоимости, которую предлагают покупатели. Так что финансовые потери при такой сделке вы не понесете. Вам не придется задумываться об оформлении авто, переживать за юридическую сторону сделки. В фирмах, занимающихся скупкой, этот процесс налажен. Все документы будут оформлены бесплатно.

Вы можете сегодня обратиться в такую фирму, а завтра отправиться в салон за покупкой новенького авто. Срочный выкуп авто - это современный и выгодный способ реализации автомобиля.



