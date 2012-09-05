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Стоит ли покупать поддержанный автомобиль?
5 Июля 2021
Теги: авто

Объективности ради нужно заметить, что для приведения Фиесты в состояние, близкое к идеальному (пора сменить амортизаторы, перекрасить машину хорошей краской, поменять, наконец, текущий радиатор, треснувшие задние фонари и лобовое стекло, прокладку поддона картера и другие мелочи), придется потратить еще около тысячи долларов. Если это сделать немедленно и сразу, то стоимость пробега приблизится к величине трат на ’'среднестатическую девятку". Если же тратиться постепенно, то и тут удельные расходы окажутся ниже.

Главный же вывод делаю такой: даже в руках неопытного водителя старая иномарка оказывается в эксплуатации дешевле новой отечественной машины. Так что для ВАЗа лично я не покупатель. Основной путь снижения расходов - накопление опыта грамотной эксплуатации, своевременная диагностика и "лечение", а также разумная запасливость. К примеру, если бы у меня в багажнике валялись контакты прерывателя, я бы сэкономил день беготни по Москве и 20 - 30 л бензина, что вылетели в трубу из-за перерасхода. К тому же эти деньги можно было бы потратить с умом. Например, узнать сколько стоит страхование жизни и оформить. Для автовладедльцев такой документ не будет лишним.

Для владельцев иномарок особую важность приобретает информация о деталях, ценах и фирмах. Про фару за 150 долл, и 80 руб. я уже сказал. Ситуация с глушителем еще показательнее. В фордовском техцентре мне предложили выхлопную систему за 500 долл., и ждать ее поступления пришлось бы 2 месяца. В Обнинске я заказал ее за 140 долл, и ждал 2 недели. С недавних пор выхлопную систему для Фиесты производства ’’Walker" можно просто выписать по почте из Финляндии через посылторг "Biltema’’. Обойдется это в те же две недели ожидания и примерно 50 (!) долл. (Кстати, купить литр масла Mibil Super 10W40 таким образом можно примерно за 13 руб.) Радиатор фирмы Valeo в ее представительстве стоил больше 1500 руб. и полтора месяца ожидания, радиатор "Ниссенс” в фирме "Арк" - 500 руб. и один месяц. Примеры можно множить: полчаса-час на телефоне приводят к экономии в разы!

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