Для начала нужно понять факт того, что инвестиции – это вовсе не так просто как может показаться. Во-первых, если вы новичок в данной области, вы в любом случае столкнетесь с рядом сложностей, которые придется преодолеть на своем пути, чтобы набраться опыта. Во-вторых, гарантировать доходность не может никто. Инфляция, изменения в законодательстве, налоги – все это может помешать добиться желаемого результата, даже если вы будете действовать по проверенной кем-то ранее схеме.

Такая карточная игра как покер – это тоже своего рода инвестиции, только в данном случае мы вкладываем деньги в банкролл и своим умом наращиваем его, играя с соперниками за столами. При этом чтобы начать играть, вовсе не обязательно брать кредит. Комната Tigergaming предоставляет возможность воспользоваться выгодными бонусами, которые помогут нарастить ваш БР даже с небольшой суммы пополнения.





Так стоит ли инвестировать кредитные средства

К примеру, на фондовом рынке предлагают получать около 40% доходность, при этом ставка потребительского кредита составляет 15% годовых. С первого взгляда, может показаться, что схема просто идеальная. Мы и кредит без проблем выплачиваем и дополнительно получаем доход. Но все ли так просто на самом деле?

Проблема заключается в том, что далеко не всегда можно продать акции по стоимости, которая будет значительно выше, чем цена покупки. Чтобы вы могли комфортно закрывать платежи по кредиту, нужно иметь доходность более 15%, иначе инфляция приведет к тому, что вы окажетесь в минусе.

В то же время, даже если вы будете иметь доходность в 25%, это все равно не позволит добиться желаемого результата. Все потому, что иметь такую доходность нужно каждый год и при этом не забывайте, что инфляции будет также расти ежегодно и даже ежемесячно.

Заработав меньше, чем вам нужно, придется забирать часть средств из уже вложенных, чтобы погасить задолженность по кредиту или искать дополнительные источники денег. Именно поэтому важно всегда здраво подходить к оценке рисков.

Если вы взяли кредит, подумайте над тем, кто будет его погашать. Если вы сами – это пассив. Когда это делают потребители предоставляемых вами услуг – это уже актив. Активы важно множить и это будет всегда выгодно, а вот с пассивом повторить это не получится, так как спустя короткий промежуток времени вы окажетесь на дне финансовой ямы.





Когда кредит под инвестиции будет оправдан

Как уже было сказано выше, если потребители погашают ваши долги, приобретая у вас услуги – это отлично. Соответственно в случае, когда мы берем кредит и вкладываем деньги в бизнес – это вполне может быть оправданным решением. Так как мы, увеличивая капитал, можем нарастить количество потребителей, а значит, нам будет проще рассчитываться по долгам и при этом оставаться в плюсе.

Разумеется, предварительно стоит детально рассчитывать все возможные риски. Если мы взяли кредит под 10%, проект над которым мы работаем должен иметь рентабельность более 25%. При этом всегда стоит учитывать факт того, что не исключены самые разные форс-мажорные ситуации, при которых нам нужно будет искать средства для погашения долга в те моменты, когда сумма долга превысит прибыль.