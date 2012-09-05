Покупая недвижимость в кредит, банк потребуют обязательно застраховать ее. Это полностью соответствует существующему законодательству России, по которому заемщик, должен обеспечить залоговой недвижимости защиту от уничтожения или возможного повреждения, и поэтому он обязан получить договор страхования.

Кроме этого, большинство банков требуют подписать дополнительное соглашение, в котором будут учитываться такие пункты и условия:

Потеря прав на собственность.

Утрата работоспособности.

Появление непредвиденных трат.

Потеря здоровья.

Действовать страховка будет, пока не истечет срок ипотечного договора.





Преимущества страховки

Заключение договора страхования ипотеки возможно на сайте «Сбербанка России». Такой полис будет оформлен по всем существующим правилам, соответствовать требованиям и условиям, и ничем не отличаться от страховки, полученной в отделении. Стандартный договор дает такие преимущества:

Проведение досрочных выплат позволяет получить более выгодные и комфортные условия по страховке.

К каждому клиенту индивидуальный подход.

Гибкость ценообразования.

Оперативное обслуживание.

Подписание договора страхования возможно до заключения договора ипотеки.

Страховка является для банков гарантией того, что клиенты будут ответственно подходить к своим обязательствам. На ее стоимость будут влиять выбранные программы, и дополнительные условия.





Что еще могут потребовать банки?

По существующему законодательству страны, заемщик, приобретая квартиру в кредит должен получить на нее страховку. Но практически все банки требуют внести в договор дополнительные условия, которые в основном выглядят так:

Страхование платежеспособности и работоспособности кредитуемого гражданина.

Страхование недвижимости взятой в кредит от возможного уничтожения или повреждения.

Страхование титула от вероятности того, что клиент может утратить право на собственную недвижимость, по причине неправомерных действий другого лица.

На внесение и удаление дополнительных пунктов в договор оказывает влияние много разных факторов и причин, несмотря на то, что для получения кредита они являются стандартными обязательными условиями. Например, при покупке ипотечной квартиры в только что построенном доме, из страховки могут вычеркнуть пункт о потере права собственности. Поэтому итоговая цена страхового полиса будет определяться по количеству условий и услуг. При этом клиенты могут сами добавлять некоторые пункты, которые им необходимы для обеспечения полноценной защиты собственной недвижимости.



