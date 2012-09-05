Нет ничего хуже государственного экзамена в ГИБДД. Нужно давать теорию и практику вождения автомобиля на улице. Не у всех это получается с первого раза. И не у всех получается со второго. Это потеря времени и денег, нервотрепка и хождение по кабинетам. Хуже всего, если права были, но за какое-то нарушение их решили. Но выход есть всегда. Можно купить права. К тому же, стоимость покупки права передвижения на автомобиле (водительского удостоверения) не большая и уже через 24 часа, после обращения, вы будете счастливым владельцем автомобильных прав. Купить можно абсолютно любые права, на любую категорию транспортных средств. Даже на управление спецтехникой и маломерными судами можно купить права. Всего 1000 рублей предоплата и можно быть уверенным, что права начали делать.

Бывает также, что у вас уже есть права на какую либо категорию и вам необходимо получить дополнительную. К примеру, вам нужна категория С или C+ , для управления грузовиком, что бы устроится на работу. Это тоже можно решить, обратившись за помощью. Не надо стоять очередей, сдавать экзамены и тратить время. Нужно всего лишь оформить заявку через сайт. Стоимость автомобильных прав зависит от того, какие категории на право вождения вам нужна, какие документы у вас уже есть и как быстро вам нужно получить новые права. После того, как вы оформили заявку на сайте, с вами свяжутся по телефону и обсудят все нюансы предстоящей услуги по выдаче прав. В том числе назовут окончательную стоимость для вас.

Не нужно бояться, что первый же инспектор ДПС остановит и оштрафует вас – все права абсолютно законны, у инспекторов не возникнет ни каких вопросов, по законности прав. Документы будут оформлены через автошколу, по полностью безопасной для вас схеме. Это лучший способ получить легальные документы для Вас. Полную стоимость прав вы заплатите только после того, как по предоставленной информации вы убедитесь, что права законные. После полной оплаты, вы получите права на руки.