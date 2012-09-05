Марка Мерседес является классикой, популярность которой не меняется на протяжении десятилетий. Несмотря на немецкое качество, авто данного бренда со временем все же ломаются и изнашиваются. Возникает необходимость обращения к мастерам. Сначала проводится диагностика мерседес. Это очень важный этап, от которого зависит качество предстоящего ремонта. Сегодня много автосервисов, предлагающих подобную услугу, но компьютерную диагностику качественно сделать могут далеко не каждом из них. Удаление ошибок или же устранение неисправностей не совсем правильный подход. Необходимо уметь работать с ними, понимая причины, по которым они возникли. Это подскажет наиболее эффективные методы по их устранению.





СТО Мерседес



Обращаясь в СТО Мерседес в Минске, владельцы моделей данной марки могут рассчитывать на получение надежного сервиса по диагностированию и дальнейшему ремонт. Каждый занятый здесь сотрудник является квалифицированным профессионалом, обладающим должным опытом. Также СТО предлагает выездную услугу мастера по диагностике Мерседес. Принимаются заказы от владельцев любых модификаций немецкого автомобильного гиганта. Здесь диагностируются разные электрические блоки, в том числе SCR, КПП, двигателя, зажигания, электросоединений, ABS/ASR, ESP, рулевой системы или же иных узлов.





Услуги СТО



Диагностируя авто в СТО Мерседес, владельцы смогут надежно защитить персональный транспорт от неисправностей любого вида. Специалисты автосервиса предоставляют огромный спектр профессиональных услуг. Здесь можно заказать выезд мастера на место для проведения диагностических работ. Они проверят двигатель на предмет исправности. Также диагностируется электрика и АКПП. Специалисты проверяют также исправную работу дополнительного оборудования. Рекомендовано доверять перечисленные работы мастерам, специализирующимся именно на авто Мерседес. Общий профиль здесь не пригодится. Такие роскошные средства передвижения должны обслуживаться профессионалами, а не дилетантами. В противном случае у владельцев возникнут серьезные проблемы. Специалисты СТО помогут автовладельцам в решение любых задачи, вне зависимости от их сложности.





Детали



Ремонт Мерседес в СТО проводится максимально качественно и оперативно. Это обусловлено наличием услуги заказа новых или же бу деталей на месте. Кроме этого здесь проводится SCN кодирование. Благодаря данной услуге вы сможете восстановить заводские программные настройки вашей модели Мерседес. Проведение кодирования необходимо после замены любого отслужившего свой эксплуатационный срок блока управления. Для получения более подробной информации по ремонтным или же диагностическим работам достаточно связаться с представителями по контактам, указанным на официальном веб-сайте.

