Отечественные автомобили подвергаются модернизации не хуже иностранных. При правильно подобранных деталях и точно проведенной работе удается получить отличный тюнинг. Компания «Стингер» занимается производством различного формата запчастей, которые предназначены для проведения тюнинговых работ с автомобилем.
Реализация деталей разного формата и предназначения позволяет обеспечить мастеров и автовладельцев необходимым наборов запчастей для проведения желаемых улучшений.
Производственные линии компании располагаются в Тольятти. На данный момент компания является единственным предприятием, которое выпускает на рынок продукцию под марками «Стингер», «Стингер-авто» и Razgon. Профиль компании определяет качество выпускаемой продукции.
Специалисты компании обладают достаточной квалификацией, которая позволяет решать задачи разной степени сложности. Профессиональная работа мастеров приводит к достижению отличных результатов и обеспечению покупателей гарантировано качественной продукцией.
Профильным направлением деятельности компании является детальный и тщательно рассчитанный тюнинг отечественных автомобилей разных марок и характеристик. Но кроме этого, среди представленных моделей можно найти и запчасти для иномарок.
Среди представленных деталей можно выделить следующие:
- Детали, для модернизации работы двигателя.
- Запчасти для КПП.
- Составные элементы конструкции выхлопной и впускной систем.
- Запчасти для резонаторов, элементов трансмиссии.
- Оборудование для турбин.
- Запчасти для тюнинга выпускной системы
Также в наличии всегда есть различные мелкие детали, которые играют свою роль в тюнинге автомобиля.
Производство деталей на собственных линиях позволяет предлагать сниженную стоимость на изделия. Так компания обеспечивает своих клиентов оптимальными условиями сотрудничества, которые выводят предприятие в лидеры отрасли.
Перед тем, как совершить покупку, рекомендуется связаться со специалистами компании. Так вы получите детальную консультацию по интересующим вопросам и сможете подобрать оптимальные варианты для решения своих проблем.
Профессиональный тюнинг возможен только при наличии специализированных запчастей, которые поставляются компанией в широком ассортименте.