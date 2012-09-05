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Стингер
4 Июля 2017

Отечественные автомобили подвергаются модернизации не хуже иностранных. При правильно подобранных деталях и точно проведенной работе удается получить отличный тюнинг. Компания «Стингер» занимается производством различного формата запчастей, которые предназначены для проведения тюнинговых работ с автомобилем.

Реализация деталей разного формата и предназначения позволяет обеспечить мастеров и автовладельцев необходимым наборов запчастей для проведения желаемых улучшений.

Производственные линии компании располагаются в Тольятти. На данный момент компания является единственным предприятием, которое выпускает на рынок продукцию под марками «Стингер», «Стингер-авто» и Razgon. Профиль компании определяет качество выпускаемой продукции.

Специалисты компании обладают достаточной квалификацией, которая позволяет решать задачи разной степени сложности. Профессиональная работа мастеров приводит к достижению отличных результатов и обеспечению покупателей гарантировано качественной продукцией.

Профильным направлением деятельности компании является детальный и тщательно рассчитанный тюнинг отечественных  автомобилей разных марок и характеристик. Но кроме этого, среди представленных моделей можно найти и запчасти для иномарок.

Среди представленных деталей можно выделить следующие:

  1. Детали, для модернизации работы двигателя.
  2. Запчасти для КПП.
  3. Составные элементы конструкции выхлопной и впускной систем.
  4. Запчасти для резонаторов, элементов трансмиссии.
  5. Оборудование для турбин.
  6. Запчасти для тюнинга выпускной системы

Также в наличии всегда есть различные мелкие детали, которые играют свою роль в тюнинге автомобиля.

Производство деталей на собственных линиях позволяет предлагать сниженную стоимость на изделия. Так компания обеспечивает своих клиентов оптимальными условиями сотрудничества, которые выводят предприятие в лидеры отрасли.

Перед тем, как совершить покупку, рекомендуется связаться со специалистами компании. Так вы получите детальную консультацию по интересующим вопросам и сможете подобрать оптимальные варианты для решения своих проблем.

Профессиональный тюнинг возможен только при наличии специализированных запчастей, которые поставляются компанией в широком ассортименте.

 

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