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Степной ландшафт
17 Июля 2019
Теги: авто

К степям относят более или менее ровные безлесные пространства, не заболоченные и не заливаемые полыми водами. Рельеф их расчленен незначительно, формы элементов плавные. Достаточно часто встречаются небольшие местные понижения — блюдца и западины, а также более крупные понижения, занятые озерами. Леса расположены главным образом в речных долинах. В СССР степной ландшафт характерен для зоны степей и зоны полупустынь по ландшафтному районированию акад. Л. С. Берга.

В связи с избирательностью зрительных впечатлений предмет, выделяющийся на однообразном малоконтрастном фоне степи, привлекая и концентрируя на себе внимание водителя, может оттеснить усыпляющее влияние монотонности окружающего пространства. Влиянию малых углов поворота в степных районах на плавность трассы в плане раньше настолько не придавали значения, что еще в «Нормах и технических условиях проектирования автомобильных дорог»(1955 г., НиТУ 128—55) не предусматривалась разбивка кривых при углах поворота менее,5°. В результате искажения вида дороги в перспективе такие участки издалека кажутся резкими изломами направления дороги и приводят к ненужному снижению скорости несмотря на то, что радиусы кривых обеспечивают устойчивость автомобиля при проезде с расчетной скоростью. В настоящее время для придания зрительной плавности в повороты дороги на малый? угол вписывают кривые очень больших радиусов — =— = 0,618.

Следует отметить, что действующие нормативы на ширину полосы отвода не обеспечивают соблюдения указанного условия. Для дорог с двумя проезжими частями и разделительной полосой отношение — не превышает 0,4—0,5. Кроме того, необходимость осушения земляного полотна и его обогрева солнечными лучами также часто заставляет отказываться от оптимального соотношения размеров просеки.


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