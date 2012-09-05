Степень защищенности автомобилей таких фирм примерно одинакова, так как материалы при бронировании все они используют одни и те же, а уровень технологии этих фирм довольно высок. Все различия начинаются на уровне базового шасси. Не все фирмы-бронировщики имеют доступ к заводской документации компании, изготовившей базовый автомобиль. Оттого работы по переделке базовой машины могут быть проведены либо в недостаточном объеме, либо вовсе технически безграмотно. Более того, ни одна автомобильная компания не станет поддерживать гарантию на бронированную машину до тех пор, пока все изменения в ее конструкции не будут официально с ней согласованы.

Из-за малых объемов производства бронированных автомобилей это, как правило, не делается. Поэтому очень важно, чтобы фирма-продавец бронированного автомобиля предоставляла гарантию и сама же ее реализовывала, то есть имела собственную сервисную станцию, специализирующуюся на бронемашинах, где выполняются работы не только по базовому автомобилю, но и по броне- и спецосцеплению.

Так как внедорожник заводской бронировки только один Mercedes-Benz Gelandewagen, то и расскажем для начала именно о нем. Компания Mercedes-Benz производит бронированные автомобили VIP-класса уже более 70 лет. До 1964 года это были единичные экземпляры, а после - более- менее налаженное производство. С 1979 года бронируется и Gelandewagen.