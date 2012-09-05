Основными компонентами стенда для диагностики тормозов обычно являются два взаимонезависимых комплекта роликов, соответственно, для левой и правой сторон автомобиля. Автомобиль устанавливается на испытательный стенд так, чтобы колеса испытываемой оси располагались на роликах.

Неподвижная рама поддерживает комплекты роликов, при этом ролики расположены параллельно и связаны цепной передачей. Электродвигатель переменного тока приводит в движение ведущий ролик посредством зубчатой передачи с повышенным передаточным числом. Само приводное устройство подвешивается на удлинении вала ведущего ролика. Сила, удерживающая рычаг, который с помощью фланцев крепится к приводному устройству, передается на датчик нагрузки; при этом рама служит в качестве опоры для всей конструкции. Сила торможения гаг измеряется посредством контроля реактивного момента MR. Электрический двигатель приводит ролики в движение и затем поддерживает постоянную частота вращения. Датчик нагрузки может иметь вид анероидного прибора, включаемого в гидравлическую систему, непосредственно связанную с манометром. Шкала манометра отградуирована в ньютонах и обеспечивает отображение силы торможения на дисплее.

В электрических системах, чувствительных к нагрузке, могут использоваться тензодатчики или индуктивные датчики, работающие вместе с пружиной.

Компьютер осуществляет последующий анализ различных данных испытания тормозов, таких, как, например, колебание или отклонение тормозной силы. Обработанная информация представляется или в аналоговом, или в цифровом виде, в то же время можно подсоединить принтер для распечатки данных.



