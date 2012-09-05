В результате обработки всей серии регулировочных характеристик составляют таблицу, в которую заносят величины, характеризующие мощностные и экономические показатели работы двигателя на мощностном и экономичном составах горючей смеси. В таблице фиксируют эффективную мощность, среднее эффективное давление, абсолютное давление во впускном трубопроводе, частоту вращения коленчатого вала двигателя, часовые, цикловые и удельные расходы топлива, часовые и цикловые расходы воздуха, коэффициент избытка воздуха, электрическую длительность командного импульса, частоту следования импульсов, давление топлива перед форсункой и суммарную информацию цепи датчиков.

По данным таблицы для мощностных и экономических составов смеси строят скоростные и нагрузочные характеристики, а затем характеристики ДСТ =J(pt) и ДОт =/(Дрт), которые служат не только сравнительным критерием систем питания, но и основой для их программы. После составления программы системы снимают скоростные и нагрузочные характеристики при включенных датчиках. При правильной заданной программе датчика отклонение характеристик по расходу топлива от номинального значения должно быть не более 3 %.

На втором этапе определяется интенсивность ускорения. При испытаниях двигателя на стенде определение такого параметра носит несколько условный характер, однако данные испытаний можно использовать, например, для сопоставления параметров двух систем питания. Испытания следует проводить обязательно с записью тахограмм. При применении гидравлической тормозной системы испытания можно проводить в таком последовательности:

допиваются работы двигателя с максимальным крутящим моментом, а затем, не уменьшая количества поступающей в тормозную систему воды, прикрытием дроссельной заслонки поводят частоту вращения коленчатого вала до минимально устойчивом (примерно 400...600 мин-1);

включают тахограф и резко полностью открывают дроссельную заслонку.

Подобного рода испытания повторяют несколько раз, тахограммы обрабатывают и сопоставляют.