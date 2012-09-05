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Стендовые испытания для устранения дефектов
23 Апреля 2020
Теги: авто

В процессе стендовых испытаний выявлялись дефекты, для устранения которых были реализованы следующие мероприятия с целью:

- исключения задира поршней увеличен зазор между поршнем и гильзой цилиндра до 0.050-0.070 мм;

- исключения задиров гильз цилиндров применен материал ИЧГ- 33, без нирезистовой вставки;

- повышения работоспособности приводных ремней изменена схема клиноременной передачи для обеспечения требований ГОСТ по передаваемой мощности;

- исключения поломок и задиров верхних компрессионных колец применены кольца из высокопрочного чугуна с улучшенным хромированием и бочкообразным профилем по типу ВАЗ;

- уменьшения износа направляющих втулок клапанов применены втулки из бронзы;

- исключения разбивания торцев клапана введена закалка торце в;

- исключения коробления седел и клапанов увеличена высота седел с 6.5 мм до 9 мм;

- исключения задиров вкладышей увеличено давление в масляной магистрали за счет подбора сечений маслоканалов и выбора их расположения, применения фильтрующих элементов с уменьшенным сопротивлением;

- исключения износов шестерен привода распределителя изменена схема подвода масла к валу приводов;

- исключения поломок рычага привода бензонасоса конструкция рычага усилена;

- уменьшения расхода масла через втулки клапанов и снижения нагарообразования повышены требования к качеству изготовления маслоотражательных колпачков.

В связи с тем, что опытные образцы двигателей не соответствовали по мощностным показателям техническому заданию (имели мощность 140-142 л.с вместо 150 л.с по ТЗ), в 1975 г. была разработана конструкция двигателя в двухкарбюраторном варианте с улучшенной системой впуска без впускной трубы (с расположением карбюраторов на головках). В результате предварительных стендовых испытаний установлено соответствие мощностных показателей этих двигателей техническому заданию. Двухкарбюраторные двигатели для доводочных испытаний изготавливались в 1975-76 гг. на базе однокарбюраторных.


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