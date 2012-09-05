Решила поделиться своим опытом, как я сменила стекло фары БМВ Е65 в 4 раза дешевле, чем купила бы одну фару.

Давно уже вожу машину, а когда пересела за руль новенькой BMW, то счастью не было предела! Ездила несколько лет вообще без проблем. Потом начались уже ремонты, масло, конечно, постоянно меняла, шины покупали новые с мужем, но это же постоянный уход, так что не страшно было.

Но тут поехала на осмотр в автосервис свой, все машины там осматривали, которые у меня были, ребятам доверяю. Они посмотрели и сказали, что на фарах стекло начало трескаться. Сказали, что если скоро не решить проблему, то мутнеть начнет, а это не хорошо, особенно когда зимой едешь и по ночам. Ну, я решила не тратиться, посоветовалась, подумала, что пока не критично.

Но тут ехала домой, январь как раз был, а я хоть и очки ношу (зрение у меня не очень), но видимость вообще ужасная. Подумала, может, что с фарами случилось, а то раньше такого не было. Поехала снова в сервис к своим — опять та же песня. Менять фары. Я так расстроилась!

С мужем решили погуглить какие есть варианты. Потому что в сервисе настаивали на замене фар, а кучу денег за фары отдавать не хотелось. В общем, нашли, что можно полировку сделать и даже дома. Отполировали фары, вроде стало получше, но все равно «не то пальто», как раньше было - трещины не отполируешь. Уже думала, что все, придется копить деньги и менять фары. На форумах начиталась, что часто не подходят, то крепления плохие, то напильником надо грани спиливать, потому что размеры не подходят. Нашла дешевые фары, так почитала тоже, что не довольны ими. А оригиналы на БМВ ну совсем неподъемно.

Что дальше произошло, вообще озарение и для меня, и для всех знакомых! Нашла на каком-то форуме сообщение мужчины, где написано, что купил стекла отдельно! Стекла!!! Я никогда такого не видела. Там надо было зарегистрироваться, я так сделала и написала ему. Он мне кинул ссылку на сайт steklafar.ru. Сказал, что там хороший сервис и у него стекла на фары оттуда уже год стоят.

Зашла на сайт. Что мне там понравилось:

сразу написано, почему фары затираются и что делать с этим;

тут же нашла информацию, как снять стекло фары Е65, потому что вообще не понимала процесс этот;

товар нашла сразу, в каталоге;

заказать просто и оплатить можно при получении;

стекла из поликарбоната с защитным лаком, а значит, гравий отскакивать будет без трещин и грязь не налипнет.

Заказали мы эти стекла и клей к ним сразу, герметик, чтоб поставить легко было. Так муж сам дома установил. В общем, езжу с ними и радуюсь, яркий свет, не мутнеют, не тускнеют, не запотевают! Купила я в итоге стекла фар BMW E65 по цене в 4 раза ниже, чем если бы меняла фары в сборе. Рада до безумия, теперь всем своим друзьям рассказала, чтоб не тратили лишние деньги на ненужные замены.

Татьяна Мелешева, Мытищи



