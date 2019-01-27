Тюнинговая фирма Steinmetz занимается доводкой легковых автомобилей Opel. Кроме того, она предлагает к ним широкую гамму различных аксессуаров, начиная от алюминиевой ручки рычага коробки передач и заканчивая специальными спортивными шасси. Недавно Steinmetz стала предлагать комплектные доработанные автомобили, уровень исполнении которых превосходит традиционные тюнинговые операции.

Одним из примеров является Ореl Идга вТ/И. На нем монтируется стандартный 2-литровый мотор Есо1ес, мощность которого увеличена со 136 до 170 л.с. Для работы с ним передаточные отношения в коробке передач уменьшили. Модернизированное спортивное шасси и новые широкопрофильные шины размером 225/35ZR17 обеспечивают мощному и легкому автомобилю высокую курсовую устойчивость на скорости в 235 км/ч.

Таким же образом модернизирован стандартный легковой или грузопассажирский автомобиль Omega MV6. Его 3-литровый двигатель V6 оборудован турбонагнетателем с давлением наддува 0,4 бара и промежуточным охладителем воздуха, повышающими мощность до 296 л.с. и обеспечивающими прекрасные динамические качества. У Omega MV6 также спортивное шасси с более жесткой подвеской и новые 17- дюймовые колесные диски.