Преимущества лучшей казахской букмекерской конторы. Какие онлайн-пари принимает БК в предматче: линии, росписи, коэффициенты. Прогнозы на спорт в Live на сайте Parimatch

Букмекер Париматч работает в Казахстане с 2014 года. Сегодня – это один из лучших операторов страны, который получил государственную лицензию на ведение деятельности. Привлекает БК пользователей большим выбором событий для ставок, комфортными условиями для игры, честными и быстрыми выплатами, высокими котировками. Регулярно предлагает ПМ промо-акции с щедрыми призами. Посмотреть актуальные промо-предложения можно на сайте https://promo.parimatch.kz/pari/.

В 2020 году, в конкурсе «Выбор года №1», Parimatch получил награду лучшего букмекера и продолжает удерживать позицию лидера на казахском рынке беттинга.

Выбор событий, роспись и рынки

Париматч предлагает пользователям одну из лучших линий с огромным количеством событий, от мировых до региональных. Богатые и глубокие росписи порадуют не только поклонников традиционных видов спорта, но и беттеров, предпочитающих прогнозировать киберспорт.

Для самых популярных дисциплин букмекер Казахстан предлагает следующие рынки:

Футбол: форы с возвратом или полувозвратом, индивидуальные и другие тоталы, пари на различные игровые ситуации, на конкретных игроков и на статистику.

Теннис: тоталы и форы по геймам и сетам, точный счет.

Баскетбол: на статистику матча, двух-, трехочковые, штрафные броски, процент реализованных бросков, подборы, блок-шоты, передачи, сдвиг по тоталу и форе без альтернативных линий, с рваным шагом.

Хоккей: ставки на исход матча, роспись на каждый период, форы, индивидуальные и дополнительные тоталы, автор и время последней шайбы, на статистику, броски в створ, штрафное время.

Котировки в ПМ нормальные, а по некоторым рынкам намного лучше, чем у конкурентов. Есть специальная линия «Экспресс+» для пари с повышенными котировками. Здесь можно заключать только экспресс-сделки, включающие как минимум три события.

Игра в лайве

Линия раздела Live охватывает большое количество дисциплин и спортивных событий. Роспись полная, что позволяет заключать пари по ходу матча на различные игровые ситуации. На сайте проводятся прямые видеотрансляции, что дает возможность беттеру вовремя реагировать на изменения котировок и заключать более выгодные сделки.

Коэффициенты для ставок в режиме реального времени достаточно высокие. Маржа на футбольные матчи не превышает 5-6%, на другие дисциплины маржа соответствует линии предматча.