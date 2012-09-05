Российским бетторам услуги виртуального букмекера Париматч стали доступны десять лет тому назад. Здесь принимаются ставки на различные спортивные состязания под высокие коэффициенты. Пользователи могут выбирать из двух десятков дисциплин, среди которых особой популярностью пользуются теннисные, баскетбольные, футбольные и хоккейные турниры. Чтобы привлечь внимание азартной публики букмекер регулярно объявляет об интересных акциях и раздает солидные бонусы. Пользователи могут воспользоваться круглосуточной техподдержкой веб-сайта конторы. Здесь всегда оперативно информируют бетторов о способах решения возникших проблем.



Чтобы оформить ставки на спорт в Париматч необходимо прохождение простейшей регистрационной процедуры. Для этого беттор обязательно должен быть совершеннолетним. В противном случае контора просто заблокирует ваш аккаунт. Услуги виртуального букмекера доступны круглосуточно. Фон портала конторы имеет темные тона, на котором отображаются яркие поля и светлые рекламные иконки. Здесь представлен перечень основных событий, на которые принимаются онлайн-ставки. Отличается веб-ресурс и интуитивно понятной навигацией. Для бетторов здесь создана идеальная, комфортная обстановка, чтобы они быстро находили нужные состязания. Поэтому они распределены по тематическим рубрикам. Чтобы найти событие, нужно воспользоваться меню, в котором дается перечень дисциплин.



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