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Статистика железнодорожных перевозок
10 Августа 2021
Теги: перевозки

С помощью сервиса GdeVagon.ru любой желающий сможет проследить за контейнерами и вагонами. Веб-сайт системы позволяет определить точное местонахождение вагонов онлайн, а также последнюю информацию касательно дислокации передвижных грузовых составов. Любой пользователь сможет через платформу искать контейнеры, цистерны или же вагоны по имеющемуся у него номеру. Здесь вы ознакомитесь с полной информацией касательно грузовых составов, включая дислокацию с отображением на интернактивной карте, времени выполнения последней операции, характера груза, станции назначения и другие данные.

Среди основных возможностей сервиса необходимо выделить возможность поиска вагонов по российским, эстонским, латвийским, литовским, молдавским, грузинским, армянским, азербайджанским, киргизским, туркменским, таджикским, узбекским, украинским, белорусским и казахским железнодорожным путям. Одним словом, по всем странам Балтии и СНГ. Кроме этого система позволяет искать контейнеры по России. Также через данную платформу можно рассчитать ж/д-тариф и программу для ВЭД или ж/д. Юридические лица смогут работать с сервисом по договорной документации, подразумевающей предоставление информационных услуг.

Если клиент заинтересован в отслеживании более пятидесяти вагонов в день, он сможет получить солидные скидки. Для этого достаточно заполнить соответствующую форму на веб-сайте и дождаться коммерческого предложения, в котором будут представлены индивидуальные условия сотрудничества. В данной форме необходимо указать число отслеживаемых вагонов или контейнеров и контактную информацию, в том числе электронный адрес для дальнейшей связи. Необходимо учесть, что услуги по слежке за контейнерами или вагонами предоставляются исключительно физ. лицам и компаниям, непосредственно участвующим в перевозках или же имеющих собственные подвижные составы. При возникновении любых проблем или же вопросов, достаточно связаться с квалифицированным персоналом сервиса. На портале представлен чат, через которых в рабочее время вы сможете получать консультационные услуги в текстовом формате.

Особым интересом среди клиентов сервиса пользуется статистика железнодорожных перевозок. Здесь можно получить как регулярные обновления данных касательно статистики передвижения грузовых железнодорожных составов, также разовые отчеты. Поиск возможен по нужной вам номенклатуры грузов или же другим параметрам выборки. Информация на веб-сайте обновляется в разных режимах. По России такие обновления выполняются ежеквартально, ежемесячно, еженедельно и ежедневно, а по Украине только ежемесячно. С примерами онлайн-отчетов можно ознакомиться на платформе. В базе сервиса находятся полномерные, оперативные и архивные данные по параметрам внутрироссийских ж/д грузоперевозок, по транзиту, импорту или же экспорту.

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