Реальные схемы конкретных испытательных установок имеют, как правило, еще более сложные структуры. Поэтому при рассмотрении метода испытаний должны быть достаточно подробно представлены соответствующая испытательная установка (или комплекс) и все основные их элементы.

Статистические методы и планы испытаний на надежность. Испытания на надежность изделий АЭ имеют целью определение, а чаще альтернативный контроль заданных показателей их надежности.

Используемые для определения надежностных свойств изделий АЭ показатели (безотказности, долговечности, сохраняемости, ремонтопригодности) являются показателями вероятностными, статистическими.

Для контроля вероятностных статистических показателей, естественно, необходимы вероятностные статистические методы. В отличие от большинства технических параметров изделий АЭ (сила тока, напряжения, сопротивления, частоты, размеры и т.п.), доступных непосредственному измерению на каждом отдельно взятом образце изделия, показатели надежности подобным измерением в принципе недоступны. Для их определения необходима организация испытаний, статистическая обработка получаемых фактических данных. Организация испытаний на надежность регламентируется соответствующим их статистическим планом.

Статистический план контрольных испытаний на надежность должен удовлетворять одному основному требованию: обеспечивать контроль заданного показателя надежности с заданной достоверностью при минимальном объеме испытаний либо минимальной их длительности, либо при минимальном размере испытуемой выборки.

Мера соответствия тому или иному требованию определяет принцип выбора статистического плана испытаний: наилучшим считается тот из них, с помощью которого можно контролировать заданный показатель надежности с наименьшими затратами испытательных ресурсов, средств или времени, с минимальной стоимостью испытаний.

При наличии тех или иных ограничений (по числу испытуемых образцов, по числу мест на испытательном стенде, по срокам, длительности испытаний) указанный выше принцип выбора плана нарушается. Здесь выбор плана испытаний определяется ограничениями, например, минимальным числом испытуемых образцов. Но выбранные планы в таких случаях по стоимости испытаний будут далеки от оптимальных.