Войти / Зарегистрироваться
Добавить в избранное
logo
Например : Автокредиты в Иркутске
Главная страница Новости События Старый новый Мерседес




Старый новый Мерседес
25 Января 2019

Мерседесы – надёжные и красивые машины, которые в разные времена выглядели совершенно по-разному, но всегда оставались символом престижа и стабильности. У этих автомобилей необычайно большой срок службы и понятно, что некоторые части авто устаревают. В первую очередь речь идёт о ГУ. Штатная магнитола Мерседес из автомобиля 2010 года выпуска, конечно же, безнадёжно устарела, но сам автомобиль ещё находится, как говорил Карлсон: «В самом расцвете сил!». Но, к счастью, у этой проблемы есть очень простое решение: штатная магнитола Mercedes Sprinter на ОС Андроид отвечает всем современным требованиям и, при этом, легко устанавливается в штатное место автомобиля настолько чётко, что совершенно не заметно следов установки. Главное, чтобы установка производилась профессионалами, тогда Вы ощутите только преимущества от использования новой, более современной магнитолы.

В чём они заключаются: более качественная работа всего устройства в общем. Это касается звука, радио, просмотра файлов и даже подсветки кнопок. Да, именно одна лишь подсветка кнопок может создать в салоне атмосферу уюта и праздника, потому что включает в себя множество оттенков, Вам нужно только зайти в настройки и выбрать оттенок, соответствующий настроению или цвету салона. Касательно звука понятно, что современные звуковые чипы значительно превосходят своих предшественников буквально по всем параметрам. Даже, если для Вас это совершенно не важно, разница всё равно слышится.

Экран – это не просто отдельная история, это другой мир! Современные сенсорные экраны магнитол имеют высокую чувствительность и разрешение, яркость и контрастность, оснащены IPS матрицей и в использовании практически не отличаются от экранов качественных планшетов. От пользования таким дисплеем невозможно не получать удовольствие. Чтобы Вы не делали: смотрели видео или прокладывали маршрут – новый пользовательский уровень будет ощущаться каждую минуту. А скорость работы, богатый функционал и удобное понятное меню способны не только поднять настроение, а и помочь более качественно водить и обслуживать автомобиль. Пассажирам тоже понравится качественный звук, хорошее видео и наличие интернета в автомобиле. Да, есть магнитолы, которые имеют слот для сим-карты. Они абсолютно автономны после её установки и могут раздавать интернет на другие устройства, если Вы захотите, конечно.


.

Поделиться ссылкой
Популярное на форуме
Самуи (Путеводитель)... - 3 дня назад
Спроси большого начальника ГАИ... - 5 дней назад
Автошоу в Киеве 2012... - 6 дней назад
Порт Байкал (путеводитель)... - 8 дней назад
Побег из коммунизма (Аланья – ... - 22:14, 27 Апреля 2017
Полные итоги БайкалМоторШоу-20... - 17:45, 3 Ноября 2014
ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ В ИРКУТСК... - 01:21, 12 Июня 2014
Иркутск (путеводитель)... - 23:10, 12 Мая 2014
Путеводитель по Улан-Батору и ... - 11:31, 30 Октября 2012
25 октября – К. Маркса за 3 ми... - 10:26, 5 Сентября 2012
﻿
Автофирмы Иркутска






Весь каталог
2009 - 2012 © Автомаркет+Спорт 18+
На сайте представлен только авторский материал. Копирование разрешено только с письменного согласия редакции.
Редакция    Реклама    Обратная связь     Карта сайта
Email: hkdkest@mail.ru
Яндекс.Метрика
Объявления
Обзоры рынка Объявления о продаже автомобилей Объявления о продаже гаражей
Trade-In
Правила вождения
Калькулятор ОСАГО Кредитный калькулятор Калькулятор транспортного
налога
БайкалМоторШоу
БайкалМоторШоу - 2014 БайкалМоторШоу - 2013 БайкалМоторШоу - 2012 БайкалМоторШоу - 2011 БайкалМоторШоу - 2010 БайкалМоторШоу - 2009 БайкалМоторШоу - 2008 БайкалМоторШоу - 2007 Фестиваль автотюнинга - 2006 СибАвтоСалон-2010
Автоспорт
Дрифт Кросс Дрэг-рейсинг Зимние кольцевые автогонки 4x4
Разработка сайта ZAVTRA

Альтернатива легковушке Комфортная поездка Испытание Имолой "Lana” Слишком много опыта? Весенний марафон Proton нацелен на победы Такая непростая Volvo Выбравшие трассу Итальянский аристократ в английском фраке