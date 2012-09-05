Мерседесы – надёжные и красивые машины, которые в разные времена выглядели совершенно по-разному, но всегда оставались символом престижа и стабильности. У этих автомобилей необычайно большой срок службы и понятно, что некоторые части авто устаревают. В первую очередь речь идёт о ГУ. Штатная магнитола Мерседес из автомобиля 2010 года выпуска, конечно же, безнадёжно устарела, но сам автомобиль ещё находится, как говорил Карлсон: «В самом расцвете сил!». Но, к счастью, у этой проблемы есть очень простое решение: штатная магнитола Mercedes Sprinter на ОС Андроид отвечает всем современным требованиям и, при этом, легко устанавливается в штатное место автомобиля настолько чётко, что совершенно не заметно следов установки. Главное, чтобы установка производилась профессионалами, тогда Вы ощутите только преимущества от использования новой, более современной магнитолы.

В чём они заключаются: более качественная работа всего устройства в общем. Это касается звука, радио, просмотра файлов и даже подсветки кнопок. Да, именно одна лишь подсветка кнопок может создать в салоне атмосферу уюта и праздника, потому что включает в себя множество оттенков, Вам нужно только зайти в настройки и выбрать оттенок, соответствующий настроению или цвету салона. Касательно звука понятно, что современные звуковые чипы значительно превосходят своих предшественников буквально по всем параметрам. Даже, если для Вас это совершенно не важно, разница всё равно слышится.

Экран – это не просто отдельная история, это другой мир! Современные сенсорные экраны магнитол имеют высокую чувствительность и разрешение, яркость и контрастность, оснащены IPS матрицей и в использовании практически не отличаются от экранов качественных планшетов. От пользования таким дисплеем невозможно не получать удовольствие. Чтобы Вы не делали: смотрели видео или прокладывали маршрут – новый пользовательский уровень будет ощущаться каждую минуту. А скорость работы, богатый функционал и удобное понятное меню способны не только поднять настроение, а и помочь более качественно водить и обслуживать автомобиль. Пассажирам тоже понравится качественный звук, хорошее видео и наличие интернета в автомобиле. Да, есть магнитолы, которые имеют слот для сим-карты. Они абсолютно автономны после её установки и могут раздавать интернет на другие устройства, если Вы захотите, конечно.



