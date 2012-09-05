Старый-добрый Land Cruiser восьмидесятой серии имел репутацию проходимца очень серьезного, да к тому же практически неубиваемого. Соперников по степени кондовости у «старичка» было раз, два и обчелся... Но вот уже вовсю разъезжает по нашим дорогам его преемник - Land Cruiser 100.

Интересно, достойный ли из него выйдет «продолжатель дела отцов»? Судить об этом, конечно, еще рано, но присмотреться к нему повнимательнее самое время уже сейчас. При этом вполне уместно заметить, что в России возможны далеко не все комбинации предусмотренных Тойотой «ингредиентов». И вообще они возможны не для всех рынков. Так, например, на европейский рынок Land Cruiser 100 поставляется только в наиболее навороченном исполнении VX. Ну, всякий там «фарш» - это понятно, а главное - на VX ставят только эту самую переднюю независимую подвеску (есть даже вариант с регулируемым клиренсом) и либо бензиновый, либо турбодизельный двигатель. Причем, бензиновый вариант возможен только с автоматической КПП. Еще одна отличительная черта VX - задняя дверь, у которой верхняя половина поднимается, а нижняя откидывается, образуя погрузочную платформу. Если вы все еще думаете что вам подойдет Кио Рио или Тойота Королла, прислушайтесь к мнению экспертов и сделайте свой выбор.

Но нам повезло все-таки больше, чем изнеженным европейцам. Хотя в Россию и не поставляется наикрутейший VX на пневмоподвеске с регулируемым клиренсом, зато нам оказались доступны более простые исполнения - STD и GX. На российском рынке они являются своего рода антиподами VX - на них устанавливаются атмосферный дизель, практически без изменений перекочевавший с 80-ого «Лендкрузера», механическая коробка передач и спереди - неразрезной мост. Все предельно просто, проверено и по-танковому сверхнадежно. Ну, а поскольку соображения престижа для этих «работяг» не столь важны, пятая дверь на них, как правило, распашная - из двух разновеликих половинок.

К слову говоря, это даже удобнее, хотя фирма Toyota и пытается всех убедить в преимуществах задней двери с делением на верхнюю и нижнюю части. Очень бы хотелось понаблюдать, как эти японские умники будут грузить что-нибудь большое и тяжелое в дальний угол багажника, у которого откинута нижняя створка! (Вообразили себе картинку?)