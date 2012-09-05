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Старт на взлетной полосе
4 Января 2021
Теги: авто

Вернемся на землю, где, несмотря на прохладную и дождливую погоду, разгорелась жаркая борьба за победу.

Первыми на старт в “укороченной" гонке вышли спортсмены на автомобилях 7-го и 8-го классов. Правда, в 7-м стартовало всего два автомобиля (при необходимых хотя бы пяти), и этап чемпионата в этом классе, к сожалению, не состоялся. Основными претендентами на победу в заезде были киевляне Леонид Леонов и Сергей Сергиенко. Первым, с незначительным преимуществом, стал Сергиенко.

В следующем заезде мерялись силами гонщики на “формулах" с двигателями объемом 1300 и 1600 см3. Не приехал в Ровно Александр Медвед- ченко (Киев) и казалось, что москвичу Александру Арманду не составит труда получить очередные очки за победу. Но в достойной конкуренции Александр Лысенко из Кременчуга достиг лучшего времени в квалификации. А в гонке первым пришел все же Арманд. Лучший результат среди тех, кто выступал на менее мощных автомобилях (объем двигателя 1300 см!) был у киевлянина Алексея Варавина. Он опередил ближайшего ‘одноклассника’ более чем на круг!

Леонид Протасов в очередной раз доказал свое преимущество в самом престижном заезде (9 и 12 классы). С ним сражался Дмитрий Рыбак (Киев), перешедший из 8-го в 9-й класс и показавший на тренировке время почти такое же, как и Протасов, стартующий на автомобиле 12-го класса (разница всего в 0,06 сек.). Однако в гонке его “восьмерки” хватило лишь на один круг.

После небольшого перерыва участники вновь вышли на старт. Теперь уже в “полноценном” этапе чемпионата. Убедительный реванш за неудачу в предыдущей гонке взял Леонид Леонов. Больше, чем на круг, он обогнал своего обидчика Сергиен- ко, а остальных - и того больше.

В соревновании "формул" первые пять мест на финише стали копией первого заезда. Вот только преимущество Арманда было чуть более ощутимым. А в заезде III зачетной группы (9-й и 12-й класс) очень неплохо смотрелся Дмитрий Рыбак. Он с солидным преимуществом выиграл свой 9-й класс и финишировал вторым, уступив Протасову менее шести секунд.

Итак, первый “Гран При города Ровно" проведен. Подготовку к старту и запуск этого соревнования осуществил Ровенский Автомобильный Клуб "Авто-95" и его президент Сергей Пелешок. Остается надеется, что “полет будет долгим и успешным".

 


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