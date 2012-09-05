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Старт чемпионата
8 Мая 2020
Теги: Игры

Бразилец Антонио Пиццонья лишился места в GP2. Экс-пилот Формулы-1 который перед стартом чемпионата считался одним из претендентов на титул, на трех первых этапах смог заработать лишь одно очко. В Маньи-Кури терпение босса его команды Дханкарло Физикеллы лопнуло и на место Пиццоньи был приглашен британец Адам Кэрэолл В 2035-м он трижды побеждал в GP2. но сейчас оказался далек от прежней формы Кто буде- выступать за FMS дальше — пока неясно.

Двукратный чемпион NASCAR Терри Лабоито, завершивший карьеру в ноябре прошлого года, провел тесты на трассе имени Жиля Вильнева в канадском Монреале. 50 летний ветеран, четырежды побеждавший на другом автодроме европейского типа в Уоткинс-Глене, преодолел быстрейший круг на Chevrolet Monte Carlo за 1.46,89, что на 34 секунды хуже квалификационного результата Льюиса Хэмильтона показанного во время Гран При Ф-1. Здесь есть, где обгонять — сказал Лабонге. — И в августе зрители увидят хорошее шоу 4 августа в Монреаль приедут участники Busch Sorios — второй лиги - NASCAR.

Кристоф Бушу, имеющий в гоночном мире репутацию сколь быстрого, столь и конфликтного пилота, вновь угодил в передел После финиша 24 часов Ле-Мана француза весьма жестко раскритиковал Томаш Энге. В один из эпизодов гонки заводской Aston Martin чеха настиг машину (Кристоф ехал в составе голливудской команды larbfe). Но вместо того, чтобы пропустить более быстрого, Кристоф начал яростно, что в итоге привело к поражению.


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