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Станции технического осмотра грузовых автомобилей
9 Октября 2017
Теги: авто

В штате имеется восемь станций технических осмотров грузовых автомобилей, расположенных на основных магистралях. Три станции работают круглосуточно, а пять-—по 16 ч в сутки. Персонал станций состоит из 45 служащих и 86 специалистов, которые производят технический осмотр автомобилей, включая проверку узлов, обеспечивающих безопасность движения, проверку общего состояния автомобилей, обмер и взвешивание с целью определения осевой нагрузки на дорогу.

Взвешиванию подвергаются все контролируемые автомобили (в 1972 г. — 2,2 млн.), а полному техническому осмотру примерно 10%.

Стационарные пункты взвешивания оборудованы весами, навесом и площадками для обмера и осмотра. На этих пунктах, принадлежащих Управлению общественных работ, насчитывается 63 автоинспектора, которые проверили в 1972 г. более 2,3 млн. автомобилей.

Подвижные бригады технической инспекции комплектуются патрульным автомобилем и пикапом с прицепом для перевозки автомобильных весов. Эти бригады работают в пунктах интенсивного движения, при сезонных сельскохозяйственных перевозках и т. д.

Проверка АТП производится специальными контрольными группами, имеющими в своем распоряжении автомобиль с набором оборудования, необходимого для контроля автомобилей и тракторов. Ежегодно проводится около 60 тыс. инспекций с охватом 20% грузовых автомобилей, подлежащих этому виду контроля, и охватом примерно 64% гаражей (16 тыс. из 25 тыс.). В первую очередь контролируются многоосные автомобили, автопоезда, автобусы и прицепной состав большой грузоподъемности. При выезде в гаражи контролируется также общая организация технического обслуживания и ремонта, техническое состояние парка, его влияние на безопасность движения. При несоответствии автомобилей требованиям их эксплуатация запрещается.


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тут были комменты. RIP!






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