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Станьте в ряд
27 Октября 2020
Теги: авто

Самый популярный «движок» на сегодняшний день — рядная «четверка». Ими оснащены все советские, российские и отечественные легковые машины (кроме «Оки», почившего «Запорожца» и немногочисленных «членовозов»), и большинство зарубежных. Такой агрегат дешев в производстве и ремонте и достаточно долговечен. Но с увеличением рабочего объема возрастают масса поршней и нагрузка на шатуны, поэтому приходится искусственно снижать максимальные обороты, а вместе с ними падает и мощность.

При объеме свыше 2,5 л целесообразнее шестицилиндровая схема — рядная или У-образная. Первая требует много места под капотом, зато отличается простотой конструкции и хорошей уравновешенностью: вибрации на кузов практически не передаются. Вторая сложнее в производстве, обслуживании и ремонте (например, для замены свечи, возможно, потребуется разобрать полмотора), более вибронагружена, зато в длину даже меньше, чем «четверка» того же объема. Последний аргумент часто оказывается решающим для конструктора, особенно если речь идет о переднеприводном автомобиле.

Промежуточное положение занимают моторы схемы У16, то есть У-об- разные, но с очень небольшим углом развала цилиндров, что позволяет иметь общий блок и головку. как на рядных движках. Разумеется, стоимость изготовления и ремонта «шестерок» заметно выше, чем «четверок», так как количество запчастей и объем станочных работ возрастают почти в полтора раза. При объеме свыше 4 л используют уже восьмицилиндровые V- образные двигатели (рядных «восьмерок» давно нс выпускают). При угле развала 90 они почти так же хорошо уравновешены, как и рядные «шестерки».

 

 


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