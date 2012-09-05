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Стабилизация заноса
27 Апреля 2017
Теги: авто

Рассмотрим изменение суммарного момента М£ от угла поворота рулевого колеса ар Суммарный момент можно определить, сложив М, и М2. Угол поворота рулевого колеса ар равен углу поворота управляемых колес 0, умноженному на передаточное отношение рулевого управления. Изменение суммарного момента для трех значений угла сноса: Р1 < Р2 < Рз- Штриховая желтая линия — изменение М-1 для р = Р1 при торможении двигателем. Угол поворота рулевого колеса ар зан соответствует началу заноса.

Увеличение Дар влечет за собой уменьшение стабилизирующего момента Мъ который можно реализовать для прекращения заноса. Торможение двигателем увеличивает поворачивающий и снижает стабилизирующий моменты, увеличивает Дар, что затрудняет стабилизацию заноса. В процессе заноса ЦМ автомобиля двигается по дуге уменьшающегося радиуса Япв, и автомобиль может сойти с дороги внутрь поворота. В результате действия стабилизирующего момента М£ угловое ускорение сменяется угловым замедлением е, величина которого определяется тем же уравнением . Поэтому угловая скорость поворота станет уменьшаться, а угол сноса будет по-прежнему расти.

В момент, когда угловая скорость поворота автомобиля ооу станет равна нулю, угол сноса (3 достигнет максимального значения и автомобиль при этом будет двигаться, не вращаясь (по касательной к дуге поворота), со скоростью Ка и углом сноса (3. Так как автомобиль не вращается, угол увода задней оси 52 и угол поворота вектора скорости передней оси \]/ будут равны р. При этом на автомобиль будут по-прежнему действовать поперечные реакции Яу1 и Яу2- Каждая из них в соответствии с уравнениями создает момент — АТг и М2.


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