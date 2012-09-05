Рассмотрим изменение суммарного момента М £ от угла поворота рулевого колеса а р Суммарный момент можно определить, сложив М, и М 2 . Угол поворота рулевого колеса а р равен углу поворота управляемых колес 0, умноженному на передаточное отношение рулевого управления. Изменение суммарного момента для трех значений угла сноса: Р1 < Р 2 < Рз- Штриховая желтая линия — изменение М-1 для р = Р1 при торможении двигателем. Угол поворота рулевого колеса а р зан соответствует началу заноса.

Увеличение Да р влечет за собой уменьшение стабилизирующего момента М ъ который можно реализовать для прекращения заноса. Торможение двигателем увеличивает поворачивающий и снижает стабилизирующий моменты, увеличивает Да р , что затрудняет стабилизацию заноса. В процессе заноса ЦМ автомобиля двигается по дуге уменьшающегося радиуса Я пв , и автомобиль может сойти с дороги внутрь поворота. В результате действия стабилизирующего момента М £ угловое ускорение сменяется угловым замедлением е, величина которого определяется тем же уравнением . Поэтому угловая скорость поворота станет уменьшаться, а угол сноса будет по-прежнему расти.