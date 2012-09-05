Когда в процессе торможения происходит блокировка передних колес, автомобиль приобретает недостаточную поворачиваемость и теряет управляемость. Если на него действует поперечная сила Р у начнется снос. Для устранения сноса необходимо отпустить педаль тормоза и поворотом рулевого колеса вернуть автомобиль на заданную траекторию. Поворот рулевого колеса при заблокированных передних колесах опасен. Пока колеса заблокированы, автомобиль не реагирует на поворот рулевого колеса. Но если педаль тормоза будет опущена при повернутых управляемых колесах, автомобиль устремится в сторону их поворота. При перевозе крупногабаритных товаров нужен специальный автомобиль. Грузоперевозки 10 т осуществляются профессиональным автотранспортом и лучшими водителями, что гарантирует высокое качество и абсолютную безопасность.

Когда происходит буксование или блокировка задних колес, автомобиль приобретает избыточную поворачиваемость. Если на него действует поперечная сила Р у , начнется занос. При буксовании задних колес необходимо нажать на педаль сцепления, при торможении — отпустить педаль тормоза и далее действовать рулевым колесом в соответствии с описанным выше алгоритмом. Стабилизировав курсовое движение автомобиля, необходимо плавно соединить двигатель с колесами. Для этого следует выполнить перегазовку, чтобы уравнять скорости вращения коленчатого и карданного валов. Когда при торможении происходит занос, торможение необходимо прекратить. Продолжить его можно только после стабилизации заноса.