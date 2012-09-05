Увеличение поперечной силы Ру ограничено устойчивостью автомобиля против поперечного опрокидывания и скольжения. Стабилизировать начавшееся опрокидывание грузового автомобиля и автобуса практически невозможно. Предотвратить опрокидывание можно только одним способом — не превышать безопасную скорость.

Опрокидывание возможно только на дороге с высоким коэффициентом сцепления, которому соответствуют высокие безопасные скорости. При снижении силы сцепления колес с дорогой безопасная скорость уменьшается, но по статистике увеличивается число водителей, превышающих ее, что связано с особенностями восприятия скорости человеком. Чем меньше скорость, тем чаще водитель недооценивает ее опасность. Поэтому в зимний период все водители сталкиваются с явлениями сноса и заноса автомобиля. Из изложенного следует, что невозможно стать надежным водителем, не освоив приемы управления автомобилем при сносе и заносе.

Причиной поперечного скольжения колес могут быть управляющие действия водителя и воздействие внешних возмущений. Рассмотрим сначала движение автомобиля в повороте с постоянной скоростью при различных углах поворота управляемых колес.