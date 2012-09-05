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Стабилизация движения автомобиля при неравенстве тормозных сил по его бортам
22 Марта 2017
Теги: авто

При торможении возможны ситуации, когда тормозные силы на левых и правых колесах не равны между собой.  Причинами неравенства тормозных сил по бортам автомобиля могут быть: неисправность тормозной системы, неравенство сил сцепления. Поворачивающий момент Мпв будет равен разности между тормозными реакциями на левых и правых колесах, умноженный на половину колеи Ка автомобиля. Из данного уравнения следует, что при блокировке всех или только задних колес произойдет занос влево, так как в первом случае нулю будут равны как /?у1, таки Яу2, а во втором — Яу2. В этом случае поворачивающий момент Мпв превысит момент сопротивления повороту Мсопр. При блокировке передних колес произойдет снос автомобиля.

Исходя из изложенного возможны два алгоритма действий в случае неравенства тормозных сил по бортам автомобиля. Первый, более простой, алгоритм заключается в том, что величина замедления определяется тормозной реакцией, которая возникает на колесах «слабой» стороны автомобиля. При некотором превышении этого замедления автомобиль начнет уходить вправо. Но так как на правых колесах остаются значительные поперечные реакции, водитель может в процессе торможения корректировать его движение рулевым колесом. Такой способ торможения применяется в штатных режимах. Для его реализации педаль тормоза плавно перемещается до тех пор, пока существует возможность стабилизации движения автомобиля рулевым колесом. Если необходимо заменить аккумулятор в автомобиле, загляните в интернет-магазин http://www.ufa-akb.ru/. Здесь вы найдете высококачественные товары по доступным ценам.

Экстренное торможение с постоянным положением педали тормоза приведет к потере устойчивости управления. Надежное управление в этом случае возможно только при применении циклического способа торможения, рассмотренного выше. При перемещении педали тормоза с частотой 0,5... 1 Гц автомобиль в процессе торможения приобретает незначительные курсовые и траекторные отклонения, которые легко устраняются поворотами рулевого колеса без прекращения торможения.

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