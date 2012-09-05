Вопрос поверки счетчиков воды остается одним из самых актуальных для жителей Санкт-Петербурга. Каждый собственник рано или поздно сталкивается с необходимостью проведения этой процедуры, и важно понимать все нюансы, чтобы избежать лишних расходов и проблем с управляющей компанией. В этой статье мы детально разберем все аспекты, связанные со сроками поверки водосчетчиков в Северной столице.

Законодательная база и основные требования

Согласно Федеральному закону "Об обеспечении единства измерений" и Постановлению Правительства РФ №354, все приборы учета воды подлежат обязательной периодической поверке. В Санкт-Петербурге действуют следующие нормативные сроки:

Для счетчиков горячей воды - 4 года Для счетчиков холодной воды - 6 лет Для общедомовых приборов учета - 4 года Для счетчиков с радиомодулем - в соответствии с паспортом прибора (обычно 6 лет)

Особенности межповерочного интервала

Важно понимать, что межповерочный интервал начинает отсчитываться не с момента установки прибора учета, а с даты предыдущей поверки, указанной в паспорте устройства или в свидетельстве о поверке. При этом существует несколько ключевых моментов:

Если счетчик новый, отсчет ведется с даты первичной поверки на заводе-изготовителе При замене прибора учета межповерочный интервал начинается заново Досрочная поверка возможна в любой момент по желанию собственника Срок поверки не зависит от даты опломбировки счетчика





Процедура поверки и необходимые действия

В Санкт-Петербурге поверку счетчиков воды могут проводить только аккредитованные организации, имеющие соответствующие лицензии. Процесс включает следующие этапы:

Подача заявки на поверку Проведение диагностики прибора Выполнение измерений и тестов Оформление документации Внесение данных в систему ФГИС "Аршин"

Современные методы поверки

В настоящее время в Санкт-Петербурге применяются два основных метода поверки водосчетчиков:

Демонтаж и поверка в специализированной лаборатории Поверка на месте без демонтажа с использованием переносных проливных установок

Второй способ становится все более популярным, так как позволяет существенно сэкономить время и избежать необходимости демонтажа прибора. Однако важно убедиться, что организация, проводящая поверку, имеет право на использование переносного оборудования. Список аккредитованных компаний по поверке счетчиков в спб можно посмотреть на сайте https://spb.vodochet.ru/

Последствия пропуска сроков поверки

Игнорирование сроков поверки может привести к серьезным финансовым последствиям. По истечении межповерочного интервала:

Показания счетчика перестают приниматься к учету Начисление платы производится по нормативу потребления Могут применяться повышающие коэффициенты (до 1,5) Возможны перерасчеты за предыдущие периоды

Рекомендации по контролю сроков

Для эффективного управления сроками поверки рекомендуется:

Сохранять паспорта приборов учета и свидетельства о поверке Установить напоминание за 2-3 месяца до окончания межповерочного интервала Регулярно проверять статус поверки в системе ФГИС "Аршин" Заранее выбрать аккредитованную организацию для проведения поверки





Стоимость и способы экономии

Цены на поверку водосчетчиков в Санкт-Петербурге варьируются от 600 до 2000 рублей за один прибор. Для оптимизации расходов рекомендуется:

Сравнивать предложения разных компаний Использовать групповые заявки с соседями Следить за сезонными акциями и скидками Выбирать поверку без демонтажа, если это возможно









Своевременная поверка счетчиков воды - важная обязанность собственника, которая позволяет избежать лишних расходов и обеспечить корректный учет потребления воды. Соблюдение установленных сроков и правильный выбор организации для проведения поверки помогут сделать эту процедуру максимально комфортной и эффективной.



