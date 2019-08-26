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Срок давности не установлен
11 Декабря 2019
Теги: авто

Два года проездил на иномарке и оказалось, что она числится в угоне по базам Интерпола. Машину в связи с этим конфисковали сотрудники ГАИ, а я остался ни с чем. Скажите, как мне вернуть свои деньги, ведь существуют сроки давности по угнанным автомобилям. Или я неправ?

Вообще-то алгоритм действий ГАИ в случае, если установлено, что автомашина разыскивается Интерполом, таков: ГАИ обязана изъять у вас свидетельство о регистрации (техпаспорт) и передать все материалы для проведения расследования в милицию. Взамен вам должны выдать временный регистрационный талон сроком на 1 год, в который вносится запись «Разыскивается Интерполом. Снятие с учета запрещено до окончания проверки».

После проведения полной проверки, проинформировав инициатора розыска, управление ГАИ (не ниже областного масштаба) обязано дать аргументированное заключение о возможности дальнейшей эксплуатации транспортного средства и произвести замену временного регистрационного талона на свидетельство о регистрации с внесением в него соответствующих отметок. Если в этом алгоритме произошел сбой, обжалуйте действия ГАИ в суде. Что касается применения сроков давности, то не загружая вас юридическими подробностями. вынуждена разочаровать — этот путь бесперспективен.


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