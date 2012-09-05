Попадание автомобиля в ДТП сразу же делает это транспортное средство проблемным активом, от которого хочется как можно быстрее избавиться. Но самостоятельная продажа битого автомобиля может затянуться на несколько месяцев, а то и лет. Это обусловлено тем, что найти клиента чрезвычайно сложно. К тому же, покупатель не предложит за авто большие деньги.

В подобной ситуации не стоит отчаиваться, так как сегодня можно воспользоваться услугой срочного выкупа битых авто: ее предоставляют специализированные компании, готовые приобрести автомобиль после ДТП по среднерыночной цене. Эти компании не занижают фактическую стоимость транспортного средства и готовы заключить сделку сразу же после оценки. Стоит отметить, что эксперты, представляющие эти организации, готовы выехать на место стоянки битого автомобиля в удобное время для клиента.





Преимущества услуги

Выкуп битых авто в Москве имеет множество преимуществ. Во-первых, продавцу не нужно тратить время и силы на поиск клиентов и оформление сделки. За проведение процедуры отвечают представители компании-покупателя. Во-вторых, процедура выкупа ТС после ДТП занимает 2-3 часа. Следовательно, продавец получает деньги уже в день обращения.

Среди других преимуществ этой услуги следует отметить:

возможность оперативного решения нестандартных ситуаций;

отсутствие бюрократических проволочек;

наличие юридического сопровождения договора;

ответственность на снятии транспортного средства с учета в ГИБДД лежит на компании-покупателе;

возможность продажи авто в любом состоянии;

отсутствие рисков.

Если рассматривать в качестве альтернативы самостоятельную продажу, то главным преимуществом считается возможность поднятия стоимости битого автомобиля на 5-7%. Но это единственный “плюс” самостоятельной продажи.

Но есть и недостатки:

необходимость поиска клиента;

платная оценка автомобиля;

высокая вероятность встречи с перекупщиками-мошенниками;

необходимость самостоятельно разбиться с бюрократической волокитой.

Срочная самостоятельная продажа авто, в большинстве случаев, невозможна. Сегодня первый вопрос любого покупателя звучит так: «Была ли машина в ДТП?». Даже если скрыть информацию об аварии, покупатель наверняка найдет следы на кузове транспортного средства. В такой ситуации придется искать другого клиента или делать хорошую скидку.





Как происходит выкуп битых авто?

Срочный выкуп битых авто имеет определенный алгоритм. На первом этапе владелец такого автомобиля подбирает компанию-покупателя. Следует сказать, что в России работает огромное количество таких фирм, поэтому выбор потенциального партнера может быть непростым.

Для его упрощения рекомендуется обратить внимание на ряд нюансов:

Компания-покупатель должна быть готова выкупить ТС в день обращения клиента.

Учитывая конкуренцию, большая часть организаций готова перебивать предложения от других компаний.

Покупатель берет на себя ответственность за решение юридических и бюрократических нюансов.

Для гарантирования безопасного сотрудничества сделка должна регулироваться действующим законодательством РФ.

Компания-покупатель должна предоставлять услуги бесплатной консультации и онлайн-оценки текущей стоимости авто.

Возвращаясь к алгоритму совершения сделки, следует отметить что на втором этапе владелец битого автомобиля заполняет специальную форму на сайте выбранной компании. После этого с ним свяжутся представители данной компании и огласят предварительную стоимость выкупа. Если автовладелец будет согласен с ценой, назначается встреча для визуальной оценки текущего состояния автомобиля. Многие компании, предоставляющие услугу выкуп авто после ДТП, готовы отправить своих специалистов в любое удобное для клиента время и место.

После оценки битого авто представитель компании-покупателя оглашает окончательную цену. Если клиент согласен, стороны могут перейти к процедуре заключения договора. Для этого понадобятся документы, удостоверяющие личность и право собственности на ТС (техпаспорт). После заключения сделки и решения всех юридических вопросов автовладелец сможет получить ранее оговоренную сумму в тот же день.





Актуальность продажи битых автомобилей

Срочный выкуп битых авто в Москве может быть актуален в нескольких ситуациях. Чаще всего такой услугой пользуются владельцы автомобилей, восстановление которых после ДТП будет стоить дороже фактической среднерыночной стоимости ТС. Необходимость в продаже автомобиля после аварии также может быть обусловлена недостаточным размером страховых выплат. Еще одна распространенная причина – нехватка личных средств для выполнения полноценного ремонта битой машины.

Во всех вышеперечисленных случаях идеальным вариантом решения проблемы будет выкуп битых авто по среднерыночной стоимости. За счет этой услуги автовладельцы могут гарантировано получить материальную выгоду и избавятся от необходимости тратить свое время и силы на поиск клиентов.





Зачем необходим выкуп битых авто?

Некоторые недоверчивые автовладельцы зачастую задаются вопросом – зачем компаниям-покупателям нужны битые автомобили? Ответ на этот вопрос достаточно прост. Такие компании имеют в своем распоряжении станции технического обслуживания, которые позволяют восстановить транспортное средство с минимальными затратами. Основной целью восстановления является дальнейшая перепродажа этих автомобилей. Поэтому компании-покупатели готовы осуществлять выкуп машин с любыми повреждениями кузова, подвески, двигателя, салона, трансмиссии, а также топливной, рулевой, электрической, тормозной или выхлопной систем. После завершения ремонтных работ эти машины будут выставлены на продажу.



