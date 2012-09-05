Теперь о причинах неудачи. Машина была спроектирована для работы на тройной топливной смеси (метанол, этанол, бензол) с октановым числом около 110, и степень сжатия ее мотора достигала 15,5. Соответственно можно было заказать егрн и были подобраны углы опережения зажигания и сечения жиклеров карбюраторов — пропускная способность жиклеров была в 2—3 раза выше, чем это требуется для бензина.

В книгах А.Сабннина и В. Бекмана, появившихся к тому времени, был опубликован состав этой топливной смеси, но в мотокоманде ВВС Василия Сталина с ним почему-то не ознакомились. Привлечь же к работе Н.Шумилкина, Э.Кулакова, Э.Лорента и А.Силкина, которые собственноручно строили рекордно-гоночные мотоциклы, работавшие на аналогичном топливе, никто не удосужился. Так же, как и заглянуть в отчеты НТБА. имевшиеся на МЗМА и ЗИСе, — в них тоже были все необходимые сведения о составе смеси и степени сжатия. Кроме того, для «Соколов» из ГДР не захватили ни запасных частей, ни шин, ни образцов топлива. Даже нужные свечи нс запасли — в их моторах применялись очень «холодные» свечи с калильным числом 400. Снимки же общего вида и узлов «Сокола 650», который якобы был таинственной машиной, можно увидеть в книге А.Сабннина «Скоростные автомобили», вышедшей в свет в 1953 году.

Так что причина «Соколовых» неудач — нелюбознательность и некомпетентность ответственных лиц, доставивших эти гоночные болиды в СССР.