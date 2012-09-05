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Срезывающие силы
28 Марта 2018
Теги: авто

Срезывающая сила в любой точке нагружённой балки равна алгебраической сумме сил, действующих по любую сторону от этой точки. Таким образом, в точке а срезывающая сила равна 162,8 кг и затем при перемещении назад уменьшается с интенсивностью 0,1094 кг^см до точки с, где внезапно уменьшается на 27 кг. Срезывающая сила, вызываемая распределенной нагрузкой, уменьшается постепенно, вызываемая сосредоточенной нагрузкой уменьшается скачкообразно и скачкообразно возрастает в точках приложения реакций. В тех местах, где график показывает наличие значительной срезывающей силы, сечение, полученное расчётом на изгиб, должно быть дополнительно проверено на эту силу.

Частичный разрез лонжерона коробчатого сечения непосредственно перед Х-образной поперечиной. Кронштейны, выступающие над лонжеронами, служат для крепления амортизатора и заднего рычага верхнего звена четырёхугольника подвески. Эти детали подвержены действию значительных усилий. Следует обратить внимание, что заклёпки в этом месте проходят через вертикальную полку швеллерного сечения.

К кронштейнам рычагов подвески приварены стальные трубы для установки резиновых втулок, которые компенсируют незначительные перекосы механизма. Средняя часть Х-образной поперечины, которая, будучи составлена из отдельных швеллеров, обеспечивает наибольшую жёсткость в вертикальной плоскости. Другой вид узла пересечения этой Х-образной связи, показывающий клёпку и дополнительную сварку отдельных деталей. На этом швеллере при помощи резиновой подушки укрепляется задний конец силового агрегата.

 

 

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тут были комменты. RIP!






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