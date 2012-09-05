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Средство против пробок
15 Февраля 2022
Теги: авто

Инженеры британской фирмы «Gibbs Technologies» разработали первую в мире амфибию, способную в течение нескольких секунд «превращаться» из полноценного спортивного авто в быстроходный катер — англичане назвали свое детище Aquada.

Как заявил после пробных заездов ведущий технолог «Gibbs Technologies» Марк Дикин, «наша амфибия резвее моего Ford Escort, а по водной глади носится не хуже спортивного скутера».

Приводят Aquada в движение трехлитровый двигатель от Land Rover и водомет — но суше она развивает скорость 160, по воде - 48 км/ч! Дальность хода по водной глади без дозаправки составляет 80 км. Над этим международным проектом, обошедшемся в несколько десятков миллионов фунтов стерлингов, семь лет работали 70 специалистов «GibbsTechnologies» https://safety-rating.com/. До конца года фирма планирует построить сотню уникальных амфибий Aquada и продавать их по цене не менее 150 тыс. фунтов стерлингов ($235 тыс.) за экземпляр.

А пока испытания Aquada успешно завершились. Для них было выбрано поистине культовое место — лондонские доки королевы Виктории, в антураже которых развертывается погоня на водных скутерах из фильма о Джеймсе Бонде «И целого мира мало».

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