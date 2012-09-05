Применение шин, повышающих проходимость автомобилей, в том числе шин с рисунком протектора повышенной проходимости и арочных. Шины этих типов обеспечивают значительно лучшее сцепление колес автомобиля с грунтом, чем шины с обычным (универсальным) рисунком протектора.

Применение цепей противоскольжения. Цепи противоскольжения надевают на покрышки ведущих колес перед въездом автомобиля на трудный участок дороги и снимают после преодоления этого участка. Движение с цепями по твердым дорогам недопустимо, так как вследствие трения и ударов цепей о поверхность покрышек шины быстро приходят в негодность.

При отсутствии цепей их можно заменить прочной пеньковой веревкой толщиной не менее 25—30 мм, которой обматывают в виде браслетов в 2—3 местах шины ведущих колес (это возможно только в случае, если диски колес имеют отверстия). Следует иметь в виду, что браслеты из веревкимто сравнению с цепями очень недолговечны, и обычно более одного раза веревку использовать не удается.

Применение самовытаскивателей. Комплект самовытаскивателя состоит из двух барабанов с тросами и двух прочных штырей или якорей для закрепления концов тросов самовытаскивателя. Фланцы втулок барабанов самовытаскивателя крепят к ступицам ведущих колес, для чего в ступицах устанавливают удлиненные шпильки. При необходимости извлечь застрявший автомобиль барабаны надевают на втулки и закрепляют поперечной шпилькой. Свободные концы тросов прикрепляют к штырям, прочно вбитым в грунт (или же к имеющимся на местности деревьям, столбам и т. п. предметам). При включении первой передачи (или заднего хода) барабаны наматывают на себя тросы и осуществляют вытягивание автомобиля.

Укомплектование автомобиля вспомогательными средствами, облегчающими преодоление трудных участков. К числу таких средств относятся буксирный трос, топор, лопаты, лом, отрезки деревянных брусьев и досок, ящик с песком для посыпания обледеневших участков дороги.