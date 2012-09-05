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Средний ремонт
25 Октября 2023
Теги: авто

Целью среднего ремонта является восстановление надлежащего технического состояния автомобиля при износе двигателя и некоторых других агрегатов и коробка отбора мощности, газогенераторная или газобалонная установка. Основные агрегаты легковых автомобилей и автобусов: двигатель, коробка передач, задний и передний мосты, рулевой механизм, рама, кузов, печение работоспособности автомобиля до очередного капитального ремонта.

Примечания: 1. Дня автомобилей, работающих на дорогах с усовершенствованным покрытием, нормы межремонтных пробегов увеличиваются на 1096 (за исключением ЗИЛ-110 и ГАЗ-12).

2. Для грузовых автомобилей, периодически (но не менее 7094 пробега) используемых с двумя прицепами, нормы пробегов снижаются на 1596; с одним прицепом и с полуприцепом —на 10%.

3. Для автомобилей, постоянно работающих на вывозке леса, нефтеразведках и на геологоразведочных работах» нормы снижаются на 1096.

4. Для автомобилей, работающих в условиях Крайнего Севера, нормы снижаются на 209*, а в районах, приравненных к ним,— на 10%.

5. Для грузовых и легковых автомобилей иностранных марок нормы устанавливаются применительно к соответствующим отечественным автомобилям.

Нормы продолжительности простоя установлены для полностью или частично обезличенного ремонта, при котором агрегаты заменяются другими (обезличиваются). При полностью индивидуальном (не обезличенном) ремонте нормы увеличиваются на 2Ъ%.

Нормы не включают время на доставку автомобилей из автохозяйства на завод и обратно.

 


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