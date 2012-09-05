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Средний годовой пробег автобусов
14 Сентября 2017
Теги: авто

Средний годовой пробег автобусов междугородных предприятий низших классов составляет около 40 тыс. км. Характерным для междугородных перевозок является неравномерность работы по периодам года.

Средний годовой пробег школьных автобусов невелик и составляет около 12 тыс. км на один автобус.

В американской литературе отсутствуют однозначные статистические данные по общему числу автобусных предприятий или владельцев. Можно лишь утверждать, что примерно 50% парка находится на предприятиях, насчитывающих 10 и более автобусов, в том числе междугородные автобусы 83—90%, и школьные примерно 45—48%.

В США в 1970 г. насчитывалось 1075 автобусных предприятий, занятых городскими и пригородными перевозками, со средней численностью парка 46 автобусов. Из 681 городского автобусного предприятия почти 60% (406) находилось в городах с населением до 50 тыс. чел., 18% (122) — 50—100 тыс. и 12% (80) — 100—250 тыс. чел. За последние пять- шесть лет междугородными перевозками было занято 1050—1100 предприятий со средним числом автобусов 20—21.


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тут были комменты. RIP!






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