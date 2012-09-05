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Сражение Шумахера
19 Декабря 2020
Теги: авто

Гонка превратилась в сражение Шумахера и Култхарда, стартовавшего пятым и вышедшего на вторую позицию на 25-м круге, когда на первый пит-стоп отправились Физикелла и Алези. Михаэль лидировал еще три круга до своего первого обслуживания, а после его остановки стало ясно, что McLaren избрал тактику одной дозаправки. Култхард оставался на трассе до 40-го круга, а на 44-м, когда Шумахер 80 второй раз менял резину, вопрос о победителе был, казалось, снят... Но покрытие и грязь сыграли с лидерами злую шутку.

Незапланированный пит-стол вынужден был сделать Шумахер. Третий комплект GoodYear оказался неудачным. А вслед за ним в боксы отравился Култхард. Задняя правая покрышка McLaren не выдержала жуткого покрытия канадской трассы. Имея более чем 30-и секундный отрыв, Дэвид ничем не рисковал. Но во время этого злополучного пит-стопа двигатель Култхарда заглох. Шеп роковой 51 -й круг гонки.

Оливье Пани после столкновения на старте наверстывал потерянное время. С последней позиции он переместился на седьмую и имел прекрасные шансы финишировать "в очках'. Вдруг заднее колесо его просто заблокировало и машину сорвало в занос. Чиркнув носом об отбойник, она. перелетев трек по диагонали, врезалась в противоположный борт. Покрышки, уложенные вдоль него для безопасности, разлетелись во все стороны. И на трассу уже во второй раз выехал пейс-кар...

Вокруг Пани, не покинувшего кокпит, собрались маршаллы. А когда рядом с разбитой машиной появился профессор Сид Уоткинз, стало ясно, что положение серьезное. С диагнозом ‘осколочные закрытые переломы обеих ног* его доставили в местный госпиталь Sacre-Coeur.

Култхард вернулся на трассу седьмым, но пелетон шел за пейс-каром и надежды ‘серебряных стрел’ на победу растаяли. По окончании 54-го круга судьи выбросили красный флаг и гонка за 15 кругов до финиша была остановлена.

На подиум поднялись Шумахер, Алези и Физикелла. И после награждения молча унесли свои бутыли с шампанским. - ‘Мне очень не нравится выигрывать гонки подобным образом.’ - сказал на пресс-конференции Шумахер. Ему вторил Алези: - Тяжело вести машину по трассе и видеть, как врачи суетятся вокруг лежащего парня’.


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