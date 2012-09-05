Сравнение результатов эксплуатации с результатами лабораторных испытаний одинаковых задних мостов позволило прийти к выводу, что 100 000 циклов на испытательном стенде соответствуют нормальному сроку службы автомобиля, причём один цикл на стенде соответствует приблизительно 1000 циклам в условиях нормальной эксплуатации К Подставив величину N = 100 000 в предыдущее уравнение, найдём, что напряжение в зубьях, соответствующее этой долговечности, равно 2950 кг/см2, а фиг. 142 подтверждает этот результат. Полученное значение напряжения можно рассматривать как наибольшее допустимое напряжение в шестернях главных передач легковых автомобилей, хотя обычно допускается несколько более низкое напряжение — 2600 кг^см2, которое соответствует долговечности на лабораторном стенде 250 000 циклов:

Термины и обозначения конического зацепления

момент, передаваемый ведущей конической шестернёй, равен 28 000 кгсм. Примем, что коническая передача должна иметь передаточное число 6,5, чтобы обеспечить необходимое ускорение и работу на подъёмах. В этом случае можно применить комбинацию чисел зубьев 7 и 45. Дорожный просвет ограничивает величину модуля. Наибольший допустимый начальный диаметр ведомой шестерни обычно не должен превышать 380 мм, и модуль 8,5 удовлетворяет этому требованию, так как при этом модуле радиус начальной окружности ведомой шестерни будет равен 191,25 мм и ведущей шестерни 29,75 мм.