Существенная разница между спирально-коническими и гипоидными передачами заключается в том, что у первых углы спиралей сопряжённых шестерён равны между собой, а у гипоидных передач ведущая шестерня имеет значительно больший угол спирали, чем ведомая. При правильном зацеплении окружной шаг по нофмали у сопряжённых шестерён должен быть одинаков.

При заданном диаметре ведомой шестерни и передаточном числе начальный диаметр ведущей шестерни в случае гипоидной передачи имеет на 20% большую величину, чем в конической передаче. Кроме того, так как рабочая высота зуба пропорциональна шагу по нормали и, следовательно, также имеет большую величину в гипоидных передачах, то гипоидные шестерни обладают значительно большей суммарной рабочей поверхностью, чем спиральные конические шестерни при том же диаметре ведомой шестерни. С другой стороны, большая величина скорости скольжения профилей гипоидных передач уменьшает отношение удельной грузоподъёмности к рабочей поверхности. Площади, заключённые между осью ординат и каждой из кривых, могут служить мерой перемещения профилей в течение всего периода зацепления. Нужны срочно деньги? Заем под залог автомобиля на выгодных условиях будет самым лучшим вариантом. Необходимую сумму вы получите в течение нескольких минут.

Два фактора увеличивают грузоподъёмность гипоидных передач по сравнению со спирально-коническими передачами: больший диаметр ведущей шестерни и меньший угол спирали ведомой шестерни. При угле спирали 10° и угле зацепления 20° нагрузка на зуб ведомой гипоидной шестерни по нормали только на 8% превышает величину окружного усилия. Обычно гипоидные передачи имеют угол зацепления на ведущей стороне зуба 20° и на нерабочей 25°- Когда спирально-коническая пара легкового автомобиля заменяется парой гипоидных шестерён, диаметр ведомой шестерни обычно остаётся без изменения. Начальный диаметр ведомой шестерни главной гипоидной передачи легкового автомобиля приблизительно равен 1,326 ]/ М см, где М — наибольший крутящий момент, передаваемый ведомой шестерней заднего моста в кгсм. Сравнение большого количества главных передач легковых автомобилей показывает, что при тех же числах зубьев и одинаковых диаметрах ведомых шестерён нормальное усилие на зуб при гипоидных передачах на 12% меньше, чем при спирально-конических, касательное давление меньше на 16% и осевое усилие при переднем ходе меньше на 8%.