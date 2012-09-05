Газовые форсунки - важнейший элемент ГБО 4 поколения. От их рабочих характеристик зависит оптимальное образование топливной смеси, а значит и нормальная работа мотора, во всех эксплуатационных режимах.

Огромный ассортимент форсунок от различных производителей предполагает возможность свободного выбора. Учитывая предпочтения потребителей наибольшее количество предложений можно отыскать в бюджетном сегменте. Но мы попробуем отыскать золотую середину - качественные форсунки при умеренной цене.

Большая популярность

Выбирая форсунки по оптимальному соотношению цены и качества всегда хочется получить максимум возможностей и при этом не сильно переплатить за громкие обещания производителей. На сегодняшний день наибольшей популярностью среди потребителей пользуется газобаллонное оборудование польских производителей. Ведь именно оно, как нельзя лучше обеспечивает качественные показатели в соотношении с невысокой ценой.

Поэтому для сравнения мы взяли самые распространенные варианты от польских производителей ГБО: форсунки STAG АС W02 и АС W03 (одиночное исполнение) от крупнейшего польского производителя ГБО — компании AC S.A., а конкуренцию им составляют ALEX Barracuda, которые являются копией южнокорейских Hana.

Оба выбранных варианта представлены в форсуночных рейках и в одиночном исполнении, что позволяет более гибко подбирать форсунки под требования конкретной автогазовой установки. Для тестирования мы выбрали одиночные форсунки.

Проверка на время

Важнейшими характеристиками для форсунок являются показатели быстродействия. У участников данного сравнения заявленные производителем характеристики примерно одинаковы. Но мы решили в лабораторных условиях проверить этот эксплуатационный параметр.

Осциллограммы по каждой модели были получены с помощью отслеживания изменений силы тока в момент открытия и закрытия форсунки. При этом производился обязательный контроль давления на входе и выходе форсунки, а для того чтобы максимально точно регистрировать момент открытия и закрытия запирающего элемента использовался высокочувствительный микрофон.

Результаты испытаний для простоты сравнения сведены в общую таблицу.

Как видно из сравнения, лучшие результаты демонстрируют форсунки AC W03. И даже если учесть достаточно высокие показатели ALEX Barracuda, то стоят они значительно дороже. При этом их скудная комплектация тоже не добавляет им привлекательности. В то же время AC WO3 имеют в комплекте все необходимое для монтажа и эксплуатации.

А главный плюс форсунок AC W02/W03 — их полная ремонтопригодность. Форсунки STAG в случае загрязнения и потери эксплуатационных характеристик можно разобрать, почистить, собрать заново и продолжать беспроблемную эксплуатацию. ALEX Barracuda этим похвастаться не могут, а ведь это дополнительная страховка на случай заправки некачественным газом. В случае сильного загрязнения ALEX Barracuda можно только промыть на специальном стенде в надежде, что это вернет их эксплуатационные характеристики.

ФОТО: AC W02/W03 с лейбой лучшее соотношение цена/качество.